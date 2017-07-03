Олег Бараннік залишив Ворсклу

25-річний Олег Бараннік залишає розташування головної футбольної команди Полтавської області.



Сім років «Ворсклу» та перспективного нападника пов'язували контрактні зобов'язання. За цей час вихованець полтавської школи футболу, який пройшов також хрещення академією київського «Динамо», переживав емоційно різні етапи кар'єри. Всі, звичайно ж, пам'ятають ті два м'ячі у матчі-відповіді стадії плей-офф Ліги Європи у Бухаресті, що дозволили ворсклянам уперше в історії вийти до групового етапу одного з найпрестижніших європейських клубних турнірів. На жаль, Олега часто-густо переслідували травми, а це, звичайно ж, не могло не заважати розвиватися спортсмену-професіоналу. Своєрідним методом «перезавантаження» повинна була стати піврічна оренда у «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів, та й там старі рани не дали набрати форму, й показати всі свої найліпші здібності. Цієї весни нападник багато забивав ... щоправда, у дублі, де поруч із ним були хлопці на чотири-п'ять років молодше. Тренуючись із основою, пробитися до складу Олегові, на жаль, не вдалося. Зараз термін дії трудової угоди з «Ворсклою» у нападника збіг, і сторони не стали продовжувати співпрацю.



За сім років кар'єри у складі «біло-зелених» Бараннік зіграв 57 матчів, забивши 5 м'ячів. Ходив серед кандидатів у юнацьку та молодіжну збірні України.