Йоахим ЛЕВ: «Придется думать, кого из старичков оставить в сборной»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после победы над Чили (1:0) отметил ценность международного успеха для молодых игроков своей команды.



– Я горжусь этой командой, ведь ребята всего несколько недель играют вместе. Прямо во время тренировок игроки учились чему-то новому. Ребята очень желали этой победы и заслужили кубок.



В финале приходилось отбиваться по полной: чилийцы играли жёстко. Мы справились, боролись, даже дрались за каждый метр поля, чтобы сохранить своё преимущество. Это был просто волшебный матч для нашей команды. Международного опыта у ребят не было, но мы нацелились на эту победу и были по-хорошему поражены, как и вы, что смогли её достичь.



– Германия будет на пике славы в течение многих лет, судя по успеху вашей команды и молодежной сборной, которая на днях выиграла Евро (до 21 года)?

– Думаю, что нам надо подтверждать наши победы. Вы знаете, что будет в следующем году. Оба этих турнира подтвердили, что наши футболисты играют хорошо, но работа только начинается – для многих это был первый турнир. Чтобы быть наверху, надо понимать, что вызовы предстоят очень серьёзные. Основа хорошая и есть некоторые результаты, но в следующем году надо будет поработать ещё больше.



– Как оцените выступление Юлиана Дракслера, признанного лучшим игроком турнира?

– Юлиан очень хорошо развивался последние несколько лет и даже месяцев. Он вырос, принял на себя ответственность, стал настоящим капитаном на поле и за его пределами. Это мозг нашей команды. Это серьёзное достижение для него не только в смысле спорта. Да, он молодой игрок, но футболисты за ним идут.



Чилийцы говорили, что хотят выиграть этот трофей, но Германия осталась лучшей. Особенно приятно, что молодые футболисты добиваются побед. Это выдающийся успех. Ребята сыграли просто на высшем уровне.



– Вы оставили более опытных игроков дома. Не получится ли так, что они окажутся под давлением, когда будут готовиться к чемпионату мира?

– В шутку могу сказать, что нам пришлось подумать, кого из старичков мы теперь готовы принять в сборную… В отсутствие лидеров у нас появились альтернативы. В этом и была моя цель, приоритет – развивать молодые таланты. Чтобы у них была возможность поиграть на таких турнирах.



– Что насчёт заключительной части матча, когда многое было на кону?

– Я понял, что надо двигаться очень быстро, потому что соперник играл блестяще. Чили – команда с большим опытом, в ней собраны игроки из ведущих клубов мира. Они пытались забить, мы – играть на контратаках. Мы почувствовали, что мяч у них не идет в ворота, они просто не забьют. Моменты у них были редкой красоты: один раз мяч перелетел через стойку, другой – вратарь отбил…



– Вы помните момент, когда вашего игрока ударили локтем? Что там было?

– На самом деле на поле я не видел момента – много игроков собралось вокруг. Потом просмотрел видеоповтор: думаю, что можно было дать красную, потому что это был удар. Если бы рефери это увидел с самого начала, мог бы и выгнать игрока его с поля.



– Вы фавориты на следующем чемпионате мира. Это изменит ваш подход к подготовке команды?

– Думаю, да. Давление есть, мы всегда фавориты, неважно, на какие турниры мы ездим, я слышу это постоянно. Пару дней назад уже сказал, что победа на турнире для футболистов до 21-го года и Кубке конфедераций – не гарантия будущего успеха. Полуфинал и финал мы сыграли на одном уровне. Но на чемпионате мира будет больше команд, надо будет больше сделать за четыре недели. Там всё что угодно может случиться, пойти не так.