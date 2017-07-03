Александр СЕВИДОВ: Не зря проехали 5 часов, хороший спарринг получился

«Мариуполь» в контрольном поединке переиграл «Олимпик». После игры главный тренер приазовцев Александр Севидов так прокомментировал этот спарринг:



- Игрой, в целом, доволен. Эпизодами мы выглядели очень здорово. Да, возможно, мы играли не с самым сильным составом «Олимпика» - многие футболисты ушли из команды и Роман Санжар только старается создать новый коллектив. Но мы все-таки дебютанты Премьер-лиги и нам такая игра была важна. Счет, на мой взгляд, не отражает то, что происходила на поле — игра была очень упорной. Хороший гол забил Сергей Яворский. Это уже мастерство!



В целом, повторюсь, получился хороший спарринг. Не зря мы проехали из Киева в Полтаву 5 часов. Мы получили большую нагрузку, создали немало опасных моментов, но не все реализовали. Значит есть еще над чем работать.



В Премьер-лиге мы готовимся к сложнейшим играм, к серьезнейшей борьбе.



- В это межсезонье «Мариуполь» покинули 8 игроков, а пополнили команду три футболиста...

- Да, мы отпустили ребят, которые получали мало игровой практики. Я считаю, это правильный шаг — футболист должен играть, а не сидеть в запасе. Что касается новичков. Кирюханцев, Борячук и Чурко — это молодые перспективные футболисты, которые, надеюсь, будут прибавлять. На мой взгляд, эти футболисты нам помогут.