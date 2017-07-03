Кубок Конфедераций. Дракслер - лучший игрок, Клаудио Браво - вратарь

После завершения финального матча Кубка Конфедераций, в котором победила сборная Германии, ФИФА назвал лауреатов прошедшего турнира.
Лучмим игроком турнира назвали немца Юлиана Дракслера, выступающего за ПСЖ. «Золотую бутсу» лучшего бомбардира получил Тимо Вернер, также представляющий сборную Германии, на его счету 3 гола и 2 ассиста.
Ну а лучшим голкипером назван чилиец Клаудио Браво.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.