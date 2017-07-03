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Кубок Конфедераций. Дракслер - лучший игрок, Клаудио Браво - вратарь

ФИФА назвала лауреатов прошедшего турнира

  • 03.07.2017 08:10
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RADIO RISAALA. Юлиан Дракслер
© RADIO RISAALA. Юлиан Дракслер

После завершения финального матча Кубка Конфедераций, в котором победила сборная Германии, ФИФА назвал лауреатов прошедшего турнира.

Лучмим игроком турнира назвали немца Юлиана Дракслера, выступающего за ПСЖ. «Золотую бутсу» лучшего бомбардира получил Тимо Вернер, также представляющий сборную Германии, на его счету 3 гола и 2 ассиста.

Ну а лучшим голкипером назван чилиец Клаудио Браво.

Источник — Sport.ua

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