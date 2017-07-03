Кубок Конфедераций. Дракслер - лучший игрок, Клаудио Браво - вратарь

А почему не извинились перед киевлянами, которым испортили празднив? Бегали по трибунам, как удра...

тренер мексіканців -для чого забрав чичеріто? єдина людина яка тримала в напрузі захист порту,ци...

А разве кому-то интересна премьер лига?))) Все вторую лигу хотят, по крайней мере Украина, а не К...

фонсека - забери його, а дксплав дерев"яних ферейру та лещука

а чилійці знову не змогли обіграти 2 склад німців *WA...

Боюсь что это будут рассказывать в музее следующим поколениям. Давно пора разогнать половину кома...

Вот это я понимаю футбол!!!