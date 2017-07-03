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Мариуполь без особых проблем одолел Олимпик в спарринге

Команды провели спарринг в Полтаве

  • 03.07.2017 07:36
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ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» - «Олимпик» - 3:1
Голы: Фомин, 13, пен (1:0). Беленький, 38, пен (1:1). Автогол, 67 (2:1). Яворский, 72 (3:1).

«Мариуполь» (1-й тайм): Худжамов, Насонов, Вакуленко, Новотрясов, Эрикс, Гомис, Рудыка, Кисиль, Горбунов, Кожанов, Фомин
2-й тайм: Гальчук, Кирюханцев, Яворский, Белый, Неплях, Новотрясов (Виценец, 60), Кольцов, Мищенко (Мигунов, 80), Чурко, Тищенко, Борячук

«Олимпик»: Махарадзе, Лукьянчук, Эммерсон, Лухтанов, Немчанинов, Хомутов, Гошкодеря, Брикнер, Сондей, Гучи, Беленький
2-й тайм: Котляров, Цюпа, Эммерсон, Шестаков, Федорив, Брикнер, Цимбалюк, Сондей, Леонов, Гринь, Сергейчук

Источник — ФК Мариуполь

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