Мариуполь без особых проблем одолел Олимпик в спарринге

«Мариуполь» - «Олимпик» - 3:1
Голы: Фомин, 13, пен (1:0). Беленький, 38, пен (1:1). Автогол, 67 (2:1). Яворский, 72 (3:1).
«Мариуполь» (1-й тайм): Худжамов, Насонов, Вакуленко, Новотрясов, Эрикс, Гомис, Рудыка, Кисиль, Горбунов, Кожанов, Фомин
2-й тайм: Гальчук, Кирюханцев, Яворский, Белый, Неплях, Новотрясов (Виценец, 60), Кольцов, Мищенко (Мигунов, 80), Чурко, Тищенко, Борячук
«Олимпик»: Махарадзе, Лукьянчук, Эммерсон, Лухтанов, Немчанинов, Хомутов, Гошкодеря, Брикнер, Сондей, Гучи, Беленький
2-й тайм: Котляров, Цюпа, Эммерсон, Шестаков, Федорив, Брикнер, Цимбалюк, Сондей, Леонов, Гринь, Сергейчук
Источник — ФК Мариуполь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.