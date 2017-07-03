Сергій МАКАРОВ: «Офіційної інформації про злиття Сталі та Десни немає»

Президент ПФЛ Сергій Макаров - про сподівання від нового сезону і можливі зміни



Минулої п’ятниці пройшло жеребкування першого етапу Кубка України, на старт якого вийде 22 команди другої й дві – першої ліги. Президент ПФЛ Сергій Макаров в інтерв’ю ЗМІ розповів про найцікавіші матчі попереднього етапу Кубка, можливе злиття "Сталі" і "Десни" та про майбутні реформи професіонального футболу.



Серйозна подія



- Уперше Кубок України пройде повністю під егідою Федерації футболу України. Тому хочу привітати ФФУ її з першим жеребкуванням, для національної асоціації - це історична подія. Щодо самого заходу, то всі пари дуже цікаві і ми очікуємо насичені подіями матчі зі своєю інтригою. Віримо, що попри міжсезоння, прохідних поєдинків не буде, адже кожна команда через перші матчі Кубка зможуть перевірити власний потенціал.



Очікування львів’ян



- Дуже цікаво спостерігати за поєдинками, де грають команди різного рівня. У двох - зійдуться амбітні представники аматорського чемпіонату проти професіональних клубів. Я б виділив матч «Демня» - «Дніпро». Звичайно, клуб із Дніпра, який ще три роки тому грав у фіналі Ліги Європи, переживає не найкращі часи. Але для чемпіона Львівської області - це все одно серйозний суперник і я впевнений в тому, що стадіон буде заповнений. Неважливо в якому складі приїде «Дніпро», але для місцевих футболістів і вболівальників це свято, яке може відбутися здебільшого лише в кубкових змаганнях.



Можливості другої ліги



- Такі матч як «Чайка» - «Рух», тобто команд, які представляють діаметрально протилежні ліги, не можуть залишити вболівальників своїх команд байдужими. Також матимуть змогу зустрітися команди з Другої ліги, які не зможуть зіграти між собою в чемпіонаті завдяки розподілу на два дивізіони. Будуть цікавими протистояння між командами, які розташовуються в різних територіальних групах.



Про реорганізацію Кубка України



- Ми давно виступали за таку реорганізацію Кубка. Коли турнір проводиться під егідою трьох різних організацій, він ніколи не буде комерційно привабливим. Сподіваємося, що Кубок Україні поверне собі звання другого за рангом і важливістю змагання в країні. Керівники Федерації хвилювалися перед жеребкуванням, адже проводили його вперше. Хоча, я вважаю, що все відбулося на високому рівні, тим більше жеребкування проводили легендарні футболісти та нинішні наставники Олександр Головко та Олег Кузнєцов. Гарний початок, сподіваюся, що кубок України набуде нового, яскравого забарвлення.



Про реформи



- У нас почалося реформування всього українського професіонального футболу. Попереду повноцінний сезон. Я думаю, що ближче до зими ми зможемо конкретно проговорити всі нововведення. Зараз все перебуває на початковій стадії і про щось говорити зарано.



Про новини зі стану команд



- На щастя, якихось кардинальних негативних новин немає. Багато відповідей отримаємо з відкриттям трансферного вікна першого липня. Чекаємо також і старт чемпіонату 15 липня. Ми сподіваємося, що ніяких проблем в «Сталі» не буде і ми реалізуємо варіант, за який проголосували делегати Конференції ПФЛ. Чекаємо «Балкани» в Першій лізі, де будуть змагатися 18 команд. Друга ліга почне за формату дві групи по 12 команд.



Злиття «Десни» і «Сталі»



- Конкретної інформації у нас немає. Я чув таку новину як і ви зі ЗМІ. Але переконаний, що злиття двох абсолютно різних команд – важкий процес, який неможливо провести протягом такого короткого терміну. Хоча, такий варіант, зрозуміло ж, відкидати не можна.



Про можливе зняття команд з чемпіонату



- На даний момент Атестаційний комітет ФФУ видав атестати всім клубам, кількісний склад змагань ми затвердили на Конференції ПФЛ. В атестаційних органах впевнені, що всі команди зможуть дограти сезон до кінця. Хоча, ми живемо в такий час, коли все можливо. Тому бажаємо всім професіональним клубам змагань ПФЛ дограти сезон до кінця і щоб проблеми їх не турбували.



Про «Дніпро»



- «Дніпро» отримав атестат на участь в змаганнях. Всупереч подвійному пониженню в класі (за спортивним принципом і через санкції від ФІФА), клуб виявив бажання продовжувати своє існування і брати участь в змаганнях Другої ліги. Віримо в те, що ситуація стабілізується.