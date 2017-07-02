Сборная Германии выигрывает Кубок Конфедераций

Мы ужи увидели какой он ТОП.

то был двойник!)

а зря не смотрел, тебя только что показывали))) правда в пиджаке

Кубок почти не смотрел, как и финал. Не видел в игре молодняк немцев, но по новостях складывалось...

второй, как бы не третий)

Поздравляю немцев! Они и 2-3 составом все сделали как надо, победа!Но, сегодня я болел за сборную...