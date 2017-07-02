Сборная Германии выигрывает Кубок Конфедераций

Отчет о матче ожидайте позже.
Чили - Германия - 0:1 (0:1)
- Ларс Штиндль, 20
Чили: Клаудио Браво, Гари Медель, Гонсало Хара, Жан Босежур, Маурисио Исла, Артуро Видаль, Педро-Пабло Эрнандес, Алексис Санчес, Чарлес Арангис (Анхело Сагаль, '81), Марсело Диас (Леонардо Валенсия, '53), Эдуардо Варгас (Эдсон Пуч, '81)
Германия: Марк-Андре тер Штеген, Антонио Рюдигер, Йонас Хектор, Йосуа Киммих, Маттиас Гинтер, Леон Горетцка (Никлас Зюле, '92), Шкодран Мустафи, Ларс Штиндль, Себастьян Руди, Тимо Вернер (Эмре Джан, '79), Юлиан Дракслер
Артуро Видаль, 59. Гонсало Хара, 66. Эдуардо Варгас, 75. Клаудио Браво, 90. - Йосуа Киммих, 59. Эмре Джан, 90. Себастьян Руди, 92.
Удары (в створ): 10 (5) - 7 (3)
Угловые: 8 - 4
Оффсайды: 2 - 3
ЧИЛИ - ГЕРМАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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Но, сегодня я болел за сборную Чили как же они сегодня не забили хотя бы один?!!!! Загадка!!!!!
Супер футбол в исполнении команд, удивительно, что всего 1 мяч!
Очень жаль, что у нас это официально не показывали!!!!
Что матч за 3 место, что финал - ОГОНЬ! )))
В итоге, немецкий второй состав, обыграл двукратного чемпиона Латинской Америки. Немцам браво!
В итоге, немецкий второй состав, обыграл двукратного чемпиона Латинской Америки. Немцам браво!
Кубок почти не смотрел, как и финал. Не видел в игре молодняк немцев, но по новостях складывалось впечатление, что идут на одной ноге.В итоге, немецкий второй состав, обыграл двукратного чемпиона Латинской Америки. Немцам браво!
а зря не смотрел, тебя только что показывали))) правда в пиджаке
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