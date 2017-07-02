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Сборная Германии выигрывает Кубок Конфедераций

Команда Йоахима Лева в финале с минимальным счетом обыграла чилийцев

  • 02.07.2017 22:57
  • 1168 просмотров
  • 9 комментария
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Отчет о матче ожидайте позже.

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

- Ларс Штиндль, 20

Чили: Клаудио Браво, Гари Медель, Гонсало Хара, Жан Босежур, Маурисио Исла, Артуро Видаль, Педро-Пабло Эрнандес, Алексис Санчес, Чарлес Арангис (Анхело Сагаль, '81), Марсело Диас (Леонардо Валенсия, '53), Эдуардо Варгас (Эдсон Пуч, '81)

Германия: Марк-Андре тер Штеген, Антонио Рюдигер, Йонас Хектор, Йосуа Киммих, Маттиас Гинтер, Леон Горетцка (Никлас Зюле, '92), Шкодран Мустафи, Ларс Штиндль, Себастьян Руди, Тимо Вернер (Эмре Джан, '79), Юлиан Дракслер

Артуро Видаль, 59. Гонсало Хара, 66. Эдуардо Варгас, 75. Клаудио Браво, 90. - Йосуа Киммих, 59. Эмре Джан, 90. Себастьян Руди, 92.

Удары (в створ): 10 (5) - 7 (3)
Угловые: 8 - 4
Оффсайды: 2 - 3

ЧИЛИ - ГЕРМАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 02.07.2017 23:01
    0
    футбол грають усі, а виграють німці. давно сказав Лінекер, роки ідуть - нічого не міняється.....
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    SeliK1936
    online
      SeliK1936, 02.07.2017 23:02
    +5
    Не стоит забывать, что весь чемпионат играл второй состав Германии! Так что браво!!
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 02.07.2017 23:04
    +5
    Глубина состава немцев просто поражает
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    movkli
    online
      movkli, 02.07.2017 23:04
    +5
    матч сумасшедший, Чили гоняли немцев весь матч, а попались на детской ошибке... жуткое невезение!!! молодые немцы - просто машинки, пока еще не машины)
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    dnk-msk
    online
      dnk-msk, 02.07.2017 23:05
    +1
    Поздравляю немцев! Они и 2-3 составом все сделали как надо, победа!
    Но, сегодня я болел за сборную Чили как же они сегодня не забили хотя бы один?!!!! Загадка!!!!!
    Супер футбол в исполнении команд, удивительно, что всего 1 мяч!

    Очень жаль, что у нас это официально не показывали!!!!
    Что матч за 3 место, что финал - ОГОНЬ! )))
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    movkli
    online
      movkli, 02.07.2017 23:07
    +2
    SeliK1936, 02.07.2017 23:02
    Не стоит забывать, что весь чемпионат играл второй состав Германии! Так что браво!!
    второй, как бы не третий)
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    Maradona
    online
      Maradona, 02.07.2017 23:19
    -1
    Кубок почти не смотрел, как и финал. Не видел в игре молодняк немцев, но по новостях складывалось впечатление, что идут на одной ноге.
    В итоге, немецкий второй состав, обыграл двукратного чемпиона Латинской Америки. Немцам браво!
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    movkli
    online
      movkli, 02.07.2017 23:20
    0
    Maradona, 02.07.2017 23:19
    Кубок почти не смотрел, как и финал. Не видел в игре молодняк немцев, но по новостях складывалось впечатление, что идут на одной ноге.
    В итоге, немецкий второй состав, обыграл двукратного чемпиона Латинской Америки. Немцам браво!
    а зря не смотрел, тебя только что показывали))) правда в пиджаке
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    Maradona
    online
      Maradona, 02.07.2017 23:22
    0
    movkli, 02.07.2017 23:20
    Maradona, 02.07.2017 23:19
    Кубок почти не смотрел, как и финал. Не видел в игре молодняк немцев, но по новостях складывалось впечатление, что идут на одной ноге.В итоге, немецкий второй состав, обыграл двукратного чемпиона Латинской Америки. Немцам браво!

    а зря не смотрел, тебя только что показывали))) правда в пиджаке
    то был двойник!)
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