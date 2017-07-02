Борис БАРАНЕЦЬ: «Не мали цілі перемогти Верес»

Борисе, сьогодні у суперниках був новачок Прем’єр-ліги рівненський «Верес». Які перші враження від спарингу?



Завжди приємно грати з сильними суперниками, навть на фоні навантажень. Відчувалося, що немає такої свіжості та легкості у наших діях. Але сьогодні було рівне протистояння.



Навантаження так вплинули на малюнок гри?



Звісно, це позначилося у багатьох епізодах. Могли гостріше та більш упевнено зіграти, швидше приймати правильні рішення.



Це вже третій контрольний поєдинок «Руху» за останні півроку з «Вересом», але перемогти ніяк не вдається. Дві поразки і нічия, хоча за грою, як і сьогодні, команда ні в чому не поступалася вищому за рангом супернику?



Не маємо цілі перемогти саме «Верес». Давайте будемо думати про майбутні поєдинки і готуватися до чемпіонату.