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Борис БАРАНЕЦЬ: «Не мали цілі перемогти Верес»

Півзахисник «Руху» поділився враженнями від контрольного поєдинку з «Вересом»

  • 02.07.2017 20:44
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fcruh.com
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Борисе, сьогодні у суперниках був новачок Прем’єр-ліги рівненський «Верес». Які перші враження від спарингу?

Завжди приємно грати з сильними суперниками, навть на фоні навантажень. Відчувалося, що немає такої свіжості та легкості у наших діях. Але сьогодні було рівне протистояння.

Навантаження так вплинули на малюнок гри?

Звісно, це позначилося у багатьох епізодах. Могли гостріше та більш упевнено зіграти, швидше приймати правильні рішення.

Це вже третій контрольний поєдинок «Руху» за останні півроку з «Вересом», але перемогти ніяк не вдається. Дві поразки і нічия, хоча за грою, як і сьогодні, команда ні в чому не поступалася вищому за рангом супернику?

Не маємо цілі перемогти саме «Верес». Давайте будемо думати про майбутні поєдинки і готуватися до чемпіонату.

Источник — ФК Рух Винники

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