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Верес розгромив Зірку в контрольному поєдинку

Рівненський клуб знов переміг у спарингу

  • 02.07.2017 19:54
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Контрольний матч

«Верес» (Рівне) – «Зірка» (Кропивницький) - 5:1 (0:0)

2 липня 2017 р., Ужгород, ГК «Камелот»

Голи: Степанюк (54, 91), Г.Пасіч (60), Котляр (80), Є.Пасіч (84) - ? (48)

Перший навчально-тренувальний збір в рамках підготовки до чемпіонату Прем’єр-Ліги рівненський «Верес» завершував контрольним поєдинком проти клубу УПЛ «Зірки» з Кропивницького.

Перший тайм вийшов бідним на події і завершився – 0:0. А от після відпочинку відбувся справжній голепад. Рівняни першими пропустили, але проявили волю до перемоги, забивши п’ять голів у відповідь. Отож, розгром «Зірки» – 5:1.

Ця звитяга стпала своєрідним подарунком команди вболівальникам, адже рівно два роки тому, 2 липня 2015 року, відроджений «Верес» провів свій перший офіційний поєдинок.

Нагадаємо, що на першому зборі підопічні Юрія Вірта провели ще два матчі. Наша команда також обіграла першолігові «Миколаїв» - 4:1 та «Рух» - 1:0.

Источник — ФК Верес

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