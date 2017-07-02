Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФІЦІЙНО. Арно Гедж - гравець Зірки

Французький футболіст підписав угоду на 2 роки

  • 02.07.2017 19:29
  • 962 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fczirka.com.ua. Арно Гедж
© fczirka.com.ua. Арно Гедж

Кропивницька «Зірка» підписала угоду з Арно Геджем (Arnaud Guedj) – молодим французьким півзахисником.

Арно – вихованець футбольної школи «Ле-Ману», а три останніх роки провів у клубній системі «Ніцци». Минулого сезону Арно виступав за другу команду «Ніцци» і провів в чемпіонаті 16 ігор (744 хвилини на полі). Окрім того Арно в 2013 році залучався до лав національної збірної Франції (вікова категорія U-16).

Угода клубу та футболіста розрахована на 2 роки. В кропивницькій команді Арно буде виступати під № 22.

Арно Гедж став першим французьким легіонером в історії «Зірки».

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.