ОФІЦІЙНО. Арно Гедж - гравець Зірки

Кропивницька «Зірка» підписала угоду з Арно Геджем (Arnaud Guedj) – молодим французьким півзахисником.



Арно – вихованець футбольної школи «Ле-Ману», а три останніх роки провів у клубній системі «Ніцци». Минулого сезону Арно виступав за другу команду «Ніцци» і провів в чемпіонаті 16 ігор (744 хвилини на полі). Окрім того Арно в 2013 році залучався до лав національної збірної Франції (вікова категорія U-16).



Угода клубу та футболіста розрахована на 2 роки. В кропивницькій команді Арно буде виступати під № 22.



Арно Гедж став першим французьким легіонером в історії «Зірки».