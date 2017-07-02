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Шахтер в Германии: курс на восстановление

Команда Паулу Фонсеки ведет подготовку к новому сезону

  • 02.07.2017 18:55
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shakhtar.com
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Утро 2 июля в расположении «Шахтера» было посвящено отдыху и восстановлению после матча с «Бохумом».

Паулу Фонсека назначил тренировку на час позже, позволив игрокам как следует выспаться. 30-минутное занятие состояло из комплекса упражнений на растяжку и пресс. По отдельной программе работали Богдан Бутко, Фред, Алан Патрик, Факундо Феррейра и Марсио Азеведо.

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Источник — ФК Шахтер

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