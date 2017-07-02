Владислав ГЕЛЬЗИН: «С нами ребята прошли долгий путь»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин в интервью каналам «Футбол 1»/«Футбол 2» рассказал о игроках, которые покинули клуб.
- Раз уж ребятам предлагают хорошие условия в других клубах... Это уже не раз было. С нами ребята прошли долгий путь. Тот же капитан, Дима Гришко, шесть лет был в команде, ему 31 год и предложили такие условия, которые «Олимпик» предложить не в силах. Мы пожали друг другу руки, и он говорит: «Григорьевич, если надо, я останусь», а я не могу его держать. Ребята заслужили, и в таком возрасте получить дополнительные бонусные деньги в конце карьеры – это правильный шаг. Мы сделали это ребятам в помощь.
Источник — ТК Футбол
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