Заря проведет контрольный матч с Хайдуком

Вслед за «Истрой», луганской «Заре» предстоит провести совместную тренировку с еще одной хорватской командой – «Хайдук».
«Ха́йдук» (хорв. Hrvatski nogometni klub Hajduk Split) — хорватский футбольный клуб из города Сплит, выступающий в Прва ХНЛ. Один из самых популярных хорватских клубов. 6-кратный чемпион Хорватии, 5-кратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.
Если говорить о последних годах, то для «Хайдука» они были удачными. Начиная с сезона 2011/2012, наш предстоящий соперник всегда получал медали разного калибра. Сезон 2011/2012 «Хайдук» закончил на втором месте. На следующий сезон хорваты стали обладателями Кубка страны! В следующих сезонах команда из Сплита неизменно становилась бронзовым призером чемпионата, что давало и дает право участвовать в квалификации Лиги Европы.
К слову, в прошлом сезоне «Хадук» в квалификации по сумме двух встреч одолел «Александрию» - 6:1. Правда, на следующей стадии хорваты в серии пенальти уступили «Маккаби Тель-Авив» и не смогли пробиться в групповой этап.
Достижения:
Чемпионат Югославии:
Победитель (9): 1927, 1929, 1950, 1952, 1954/55, 1970/71, 1973/74, 1974/75, 1978/79.
Кубок Югославии:
Обладатель (9): 1967, 1972, 1973, 1974, 1975/76, 1976/77, 1983/84, 1986/87, 1991.
Финалист Кубка Югославии (5 раз): 1953, 1955, 1963, 1969, 1990.
Чемпионат Хорватии:
Победитель (6): 1992, 1993/94, 1994/95, 2000/01, 2003/04, 2004/05.
Серебряный призёр (11): 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12.
Бронзовый призёр (4): 1998/99, 2013/14, 2014/15, 2015/16.
Кубок Хорватии:
Обладатель (6): 1992/93, 1994/95, 1999/00, 2002/03, 2009/10, 2012/13.
Финалист Кубка Хорватии (4 раз): 2000/01, 2004/05, 2007/08, 2008/09.
Суперкубок Хорватии:
Обладатель (5 раз): 1992, 1993, 1994, 2004, 2005.
Итак, матч «Заря» - «Хайдук» состоится в понедельник, 3-го июля.
Источник — ФК Заря
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