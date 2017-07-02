Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Заря проведет контрольный матч с Хайдуком

Спарринг состоится 3-го июля

  • 02.07.2017 18:24
  • 118 просмотров
  • 0 комментария
Метки
zarya-lugansk.com
© zarya-lugansk.com

Вслед за «Истрой», луганской «Заре» предстоит провести совместную тренировку с еще одной хорватской командой – «Хайдук».

«Ха́йдук» (хорв. Hrvatski nogometni klub Hajduk Split) — хорватский футбольный клуб из города Сплит, выступающий в Прва ХНЛ. Один из самых популярных хорватских клубов. 6-кратный чемпион Хорватии, 5-кратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.

Если говорить о последних годах, то для «Хайдука» они были удачными. Начиная с сезона 2011/2012, наш предстоящий соперник всегда получал медали разного калибра. Сезон 2011/2012 «Хайдук» закончил на втором месте. На следующий сезон хорваты стали обладателями Кубка страны! В следующих сезонах команда из Сплита неизменно становилась бронзовым призером чемпионата, что давало и дает право участвовать в квалификации Лиги Европы.

К слову, в прошлом сезоне «Хадук» в квалификации по сумме двух встреч одолел «Александрию» - 6:1. Правда, на следующей стадии хорваты в серии пенальти уступили «Маккаби Тель-Авив» и не смогли пробиться в групповой этап.

Достижения:

Чемпионат Югославии:

Победитель (9): 1927, 1929, 1950, 1952, 1954/55, 1970/71, 1973/74, 1974/75, 1978/79.

Кубок Югославии:

Обладатель (9): 1967, 1972, 1973, 1974, 1975/76, 1976/77, 1983/84, 1986/87, 1991.
Финалист Кубка Югославии (5 раз): 1953, 1955, 1963, 1969, 1990.

Чемпионат Хорватии:

Победитель (6): 1992, 1993/94, 1994/95, 2000/01, 2003/04, 2004/05.
Серебряный призёр (11): 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12.
Бронзовый призёр (4): 1998/99, 2013/14, 2014/15, 2015/16.

Кубок Хорватии:

Обладатель (6): 1992/93, 1994/95, 1999/00, 2002/03, 2009/10, 2012/13.
Финалист Кубка Хорватии (4 раз): 2000/01, 2004/05, 2007/08, 2008/09.

Суперкубок Хорватии:

Обладатель (5 раз): 1992, 1993, 1994, 2004, 2005.

Итак, матч «Заря» - «Хайдук» состоится в понедельник, 3-го июля.

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.