Динамо в Австрии. Седьмой день: работа над ошибками

Киевское «Динамо» на тренировочном сборе в Австрии работает пока без выходных.

Даже после двух игровых дней подопечных Александра Хацкевича ждало утреннее занятие на тренировочном поле.

Началось оно с установки главного тренера. После пробежки и разминки команда была поделена на несколько групп, которые работали по отдельной программе.

В частности, центральные нападающие под руководством Максима Шацких работали над реализацией, завершением атак. Сначала – комбинации вокруг тренировочных стоек, выходы через центральную зону один на один с голкипером и удары по воротам с довольно близкого расстояния.



В это время отдельно под руководством Олега Лужного занимались защитники. Потом они присоединились к группе форвардов, которые теперь уже отрабатывали атаки с сопротивлением со стороны защитников – замыкание разрезных и фланговых передач.

Именно этого компонента – хорошей реализации – по словам наставника «бело-синих» не хватило во время игры с румынским «Ботошани» вчера для победного результата.

Другая группа игроков, которая получила больше нагрузок во время двух спаррингов, после разминки начала играть в теннис-бол три на три. К одной из мини-команд присоединился Александр Хацкевич, сыграв с легионерами, Пантичем и Видой, против Кадара, Антунеша и Гонсалеса.

Затем эту группу игроков ждала игровая серия на четверо маленьких ворот без голкиперов. Несмотря на дождь, который начался во время тренировки и продолжался до ее завершения, борьба выдалась напряженной. Завершилось занятие ударами по воротам.

После обеда игроки впервые за сбор получили свободное время. Большинство решило использовать его на отдых и восстановление, для которого в отеле имеются все условия, включая сверхсовременный спа-комплекс.