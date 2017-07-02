Кубок Конфедераций. Португалия в овертайме дожала Мексику и стала 3-й

В матче за 3-е место Кубка Конфедераций сошлись две сборные, уже игравшие между собой. Напомним, в групповом раунде Португалия и Мексика расписали боевую ничью — 2:2. Однако по сравнению с той игрой в командах произошли изменения. Самое главное касалось сборной Португалии — Криштиану Роналду уехал на встречу с новорожденными сыновьями . Кроме того, наставник чемпионов Европы Фернанду Сантуш выпустил в основе Нелсона Семеду, Данилу, Луиша Пицци и Желсона Мартинша. Ну а для Луиша Нету этот поединок вообще стал дебютнымм на турнире. На скамейке запасных сборной Мексики остались оба Дос Сантоса — и Джованни, и Джонатан. Карлос Сальседо и Диего Рейес травмировались и не попали даже в запас, так что впервые на турнире со старта вышел Рафаэль Маркес. 38-летний защитник чемпионов КОНКАКАФ и вывел команду на поле в качестве капитана.

И именно он едва не стал антигероем первого тайма: на 15-й минуте, догоняя в штрафной Андре Силву, попал не по мячу, а по ноге соперника. Саудовский арбитр Фахад Аль-Мидраси посмотрел видеопвтор и вынес вердикт: желтая карточка Маркесу и пенальти. Приговор выполнял сам пострадавший. Андре Силва пробил в левый от себя угол ворот, но голкипер испанской «Гранады» Гильермо Очоа в великолепном прыжке отбил мяч на угловой. После которого Нани головой бил из убойной позиции — над перекладиной! Тем не менее, португальцев такие неудачи не смутили, и они продолжали контролировать ход игры. Тогда как команда Хуана Карлоса Осорио избрала тактику контратак. После одной из них пришла очередь показывать свое мастерство уже вратарю сборной Португалии — он записал на свой счет фантастический сэйв после удара Чичарито. Мексиканец ворвался в штрафную, обыграл Нету и нанес удар в дальнюю девятку, однако Руй Патрисиу «ногтями» перевел мяч через перекладину. Хотя команды так и не сумели забить, однако игра смотрелась на одном дыхании.

Вторая половина встречи началась в схожем ключе: атаки европейцев и контрвыпады американцев. Счет повезло открыть мексиканцам. Чичарито прострелил с фланга, Карлос Вела не попал по мячу, но дезориентровал всех — и вратаря, и защитника, от ноги которого мяч влетел в сетку. Как пошутил российский комментатор: «Игрок «Зенита», в красной форме забивший на стадионе «Спартака» автогол — кто это?». И другой: «Первый «зенитовец», забивший на Кубке Конфедераций». Вот такой неудачный дебют получился у Луиша Нету на турнире: первый матч и гол в свои ворота.

Португальцы тут же понеслись отыгрываться. Моменты сыпались один за одним, ведь подопечные Осорио продолжали ловить соперников на контратаках. Вратари выдали еще по парочке сэйвов, нападающие — по парочке промахов из неплохих позиций. А финальный штурм чемпионов Европы завершился-таки голом. Пепе, в отсутствие Роналду выполнявший роль капитана, подключился к атаке. Вышедший на замену Куарежма выполнил подачу, и в борьбе с защитником Пепе буквально подошвой сумел пробить в угол ворот! Шла 1-я компенсированная минута второго тайма — 1:1.

Перед началом овертайма психологическое преимущество было уже у португальцев. Они продолжали активно идти вперед, тогда как заметно уставшие мексиканцы (напомним, у них после полуфинала было на отдых меньше времени) всё чаще фолили. И на исходе первой дополнительной 15-минутки дрогнули. Снова навес Куарежмы, мяч в штрафной принял Желсон Мартинш и технично перебросил через опекавшего его Лайюна. Мяч попал тому в поднятую руку, а для верности португалец споткнулся о его ногу и рухнул на газон. Снова дуэль Андре Силва — Гильермо Очоа. И на сей раз победителем из нее вышел форвард. Теперь Силва пробил в противоположный угол ворот, а голкипер «играл по старой схеме» и не угадал — 2:1.

У мексиканцев было 15 минут, чтобы сравнять счет, а то и выйти вперед. К тому же сразу после начала 4-го тайма свою вторую желтую карточку в матче получил Нелсинью Семеду: пошел ногой на мяч, который соперник пытался выбить головой. Однако команда Фернанду Сантуша всем составом села в оборону и не давала сопернику ни одного шанса. А вскоре и составы уравнялись, причем по той же причине: Рауль Хименес ногой попал в грудь сопернику, который пытался сыграть головой. Всё же мексиканцам удалось найти в себе силы на финальный штурм. На последнюю атаку в штрафную Патрисиу побежал даже его визави Очоа, однако португальцы выстояли. 2:1 — сборная Португалии завоевала «бронзу» Кубка Конфедераций-2017!



Португалия - Мексика - 2:1

Пепе, 90+1, Андре Силва, 105, с пенальти - Луиш Нету, 54, автогол

Португалия: Руи Патрисиу, Луиш Нету, Нелсинью Семеду, Пепе, Элисеу, Жоау Моутинью (Адриен Силва, '82), Данилу Перейра (Андре Гомеш, '82), Луиш Пицци (Вилльям Карвалью, '91), Андре Силва, Желсон Мартинш, Нани (Рикарду Куарежма, '70)

Мексика: Гильермо Очоа, Луис Рейес, Нестор Араухо, Эктор Морено, Андрес Гуардадо (Джонатан Дос Сантос, '80), Карлос Вела, Мигель Лайюн, Эктор Эррера, Орибе Перальта (Ирвинг Лосано, '60), Рафаэль Маркес (Марко Фабиан, '106), Чичарито (Рауль Хименес, '85)

Нелсинью Семеду, 26. - Рафаэль Маркес, 16. Рауль Хименес, 94. Эктор Морено, 98.

Нелсинью Семеду, 106 (2 ЖК). - Рауль Хименес, 112 (2 ЖК).



На 17-й минуте Андре Силва не реализовал пенальти (вратарь).