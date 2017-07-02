Ворскла обіграла хорватський Рудеш в контрольному матчі

«Ворскла» - «Рудеш» - 2:1

Голи: ?, 61 (автогол), Кравченко, 81.- Хаводжіч, 28.

«Ворскла» (перший тайм): Шуст (Ткаченко, 40), Саків, Чижов, Даллку, Пердута, Ребенок, Шарпар, Чеснаков, Одарюк, Кадимян, Коломоець.

Другий тайм: Ткаченко (Сарнавський, 80), Луценко, Гравець на перегляді, Остапенко, Сапай, Сидоренко (Удод, 110), Ткачук, Скляр, Кравченко, Кулач, Загорулько (Шаповал, 100).

Головний тренер: Василь Сачко.

«Рудеш» (перший тайм): 1.Hendija, 15.Franich, 3.Mtsaric, 4.Borcukovic, 19.Vuco, 20.Ivancic, 7. Kamenar, 11.Havojic, 13.Turcin, 14.Borsic, 9.Aralica.

Другий тайм: 12.Gudelj, 5.Matic, 4.Muic, 6.Balja, 20.Mihic, 21.Grbic, 10.Tesija, 3.Pedisic, 17.Ugrina, 11.Gubel,14.Posavec.

Головний тренер: Inaki Alonso.

Треба відразу відзначити, що «Ворскла» і «Рудеш» грали чотири тайми по 30 хвилин для того, щоб перевірити у дії якомога більше гравців. Або ж можна вважати, що два тайми по 60, адже пауза між 30-хвилинками була незначною. Суперник, хорватський клуб «Рудеш» виявився «міцним горішком» з великою кількістю гравців, яким є що доводити. Адже кожен із них хоче взяти участь у першому сезоні своєї команди в еліті хорватського футболу.



Перші 15 хвилин «Ворскла» повністю контролювала хід гри. Наприкінці першої чверті години подача в штрафний завершилася ударом зльоту нападника «Рудешу» м’яч спочатку влучив у стійку, а потім, на думку арбітра, був фол. Суддя призначив пенальті, але номінальні гості його не змогли реалізувати. «Ворскляни» грали більш комбінаційно. Здивував своєю технікою новобранець Кадимян, він на клаптику поля розібрався із двома захисниками, але от далі атака не пішла. Проте індивідуальна техніка Гегама була на рівні. Хорвати змогли забити за рахунок швидкої контр атаки, відзначився 11 номер Хаводжич. У другій чверті поєдинку «Ворскла» продовжувала загрожувати воротам суперника, кілька разів пробивав Шарпар, проте цього разу його гарматні постріли йшли повз ворота.



Ми не можемо знати, як мотивував тренерський штаб футболістів на другу половину гри, але факт залишається фактом, хлопці вийшли і зробили результат. Ледь розпочався тайм, як воротар запресингований Загорульком припустився помилки, і м’яч опинився у сітці воріт суперників. «Ворскла» продовжила нагнітати біля воріт «Рудешу», і другий гол не примусив довго чекати. Сапай віддав передачу з флангу, а Кравченко, дотягнувся до м’яча і переправив того у дальній кут. Хорвати могли відігратися, реалізуй вони другий пенальті, який призначив арбітр. Проте Сарнавський зіграв просто відмінно, витягнувши важкий удар у правий від себе кут. Власне, на цьому епізоди в зустрічі, що могли би вплинути на результат більше не траплялися. Мабуть єдиний удар по цілі був у Ткачука. Він зі штрафного пробивав по воротах, але кіпер впорався з цим ударом.