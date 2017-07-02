Дьемерси Мбокани прибыл в расположение Динамо

В воскресенье после обеда к тренировочному лагерю киевского «Динамо» в Австрии присоединился конголезский нападающий Дьемерси Мбокани.
Напомним, два последних сезона он выступал в английской Премьер-лиге, играя на правах аренды за «Норвич Сити» и «Халл Сити».
Уже сегодня вечером Дьємерси предстоит занятие в тренажерном зале.
Источник — ФК Динамо Киев
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