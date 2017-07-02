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Максим ФЕЩУК: «С теплом вспоминаю выступление за Карпаты»

Форвард «Тараза» - о Евро-2006, а также львовском и симферопольском периодах своей карьеры

  • 02.07.2017 15:04
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YouTube, Максим Фещук
© YouTube, Максим Фещук

Украинский форвард Максим Фещук, выступающий за казахстанский «Тараз», вспомнил серебряный успех «молодежки» на Евро-2006, а также время, проведенное в «Карпатах» и «Таврии».

«На Евро-2006 у нас, действительно, был хороший коллектив. Многие из того состава выступали в дальнейшем в своей карьере на самом высоком уровне. Пятов, Чигринский, Милевский, тот же Алиев, игравший в прошлом году в «Таразе», - все, безусловно, стали известными футболистами. Что касается финального матча против Голландии, то на тот момент они были объективно сильнее нас, и все закончилось закономерно. Тогда два мяча в финале нам забил известный по своим выступлениям в немецкой команде «Шальке-04» нападающий Хюнтелар. Победу же в группе над голландцами отнесу на то, что эта была первая игра турнира, и наши соперники еще, так скажем, не разыгрались. Ну, а по уровню игры, в целом, они нас превосходили и заслуженно выиграли чемпионат Европы. Со всеми ребятами из той сборной я поддерживаю отношения, периодически общаемся.

Я сам родом из Львова, и «Карпаты» - это моя родная команда. Я занимался в футбольной школе этого клуба и постепенно, ступенька за ступенькой, добрался до выступлений за основную команду «Карпат». С теплом вспоминаю выступление за эту дружину. Тогда в моей карьере был, действительно, хороший период. Именно играя за львовскую команду, я получал приглашения в юношескую и молодежную сборные Украины. Переход в «Таврию» считаю шагом вперед в своей карьере. Там мне удалось выиграть Кубок Украины. Поверьте, выиграть Кубок не в составе «Динамо» или «Шахтера» дорогого стоит. Причем мне удалось отличиться в финальном матче», - рассказал Максим Фещук.

Источник — Sports.kz

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