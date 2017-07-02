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Моха присоединился к Олимпику

У марокканца были проблемы с визой

  • 02.07.2017 14:25
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ФК Олимпик Донецк. Моха
© ФК Олимпик Донецк. Моха
Полузащитник «Олимпика» Моха сегодня утром прилетел в Харьков и присоединился к донецкой команде. Марокканец пребывает в неплохих физических кондициях и будет готов принимать участие в контрольных матчах. В том числе и в игре с ФК «Мариуполь», которая состоится сегодня вечером.
 
«Отпуск провел с родными в Брюсселе, а затем полетел в Испанию, на море. Там я получал новую визу, решал свои вопросы, а заодно успел отдохнуть. Побывал в Барселоне, Марбелье и Малаге.
 
Во время отдыха не забывал работать над собой, посещал спортзал, немного работал с мячом. Думаю, я быстро верну свои физические кондиции и буду готов к старту сезона. Сейчас пока оцениваю свою готовность в 60-70 процентов», – сказал Моха.

Источник — ФК Олимпик

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