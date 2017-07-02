Конечно, не столь важно КАК он забивает - главное забивает. Да и брали его в Славию по большому с...

смею тебя заверить, что ты глубоко заблуждаешься! Что Ровно, что Мукачево, что гранаты под ВР по ...

Ну вот чтобы ледневы и другие не зажирались и умели конкурировать.Эксперд вы видели его в деле???...

в свое время его хотел Шахтер

Думаю, что и в чемпионате 2-й Лиги тоже проблем не будет.

Вот читайте: http://fc-metalist.com/lenta/45322?page=endНа кубке все будет норм.