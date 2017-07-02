Бывший тренер «Черноморца» Роман Григорчук назвал 11 лучших игроков в современном футболе.
В нее вошли такие футболисты:
Вратарь: Марк-Андре тер Штеген,
Защитники: Дани Алвес, Марсело, Серхио Рамос, Тиаго Силва.
Полузащитники: Лука Модрич, Иско, Н’Голо Канте
Нападающие: Криштиану Роналду, Марио Манджукич, Роберт Левандовски.
Лучшим тренером по мнению Романа Григорчука является Хосеп Гвардиола.
Источник — #FootballHub
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