Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер провел хороший матч»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о спаррингах на сборах в Германии.

– В первом поединке встречались с соперником, который очень агрессивно действовал в обороне. Мы допустили много ошибок. Вчера нам противостоял «Бохум» – представитель Второй Бундеслиги. Все прекрасно понимают, какая конкуренция существует между немецкими клубами, какие инвестиции в них вкладываются. «Шахтер» провел хороший матч, даже несмотря на то что идет уже третья неделя подготовки, футболисты немного устали. Плюс поле было не лучшего качества: высокая трава, на таком газоне непросто играть. Ребята отдавались по максимуму, внимательно и дисциплинированно действовали в обороне. Могли забить больше мячей, но команда пока находится не в идеальных кондициях. Так что я удовлетворен как спаррингом, так и уровнем соперников в целом.

– Дентиньо исполнял роль форварда. Планируете и дальше использовать его на этой позиции?

– На мой взгляд, Дентиньо не является чистым нападающим. Он универсальный футболист, способный сыграть на любой атакующей позиции. Факундо Феррейра из-за небольшого повреждения не смог выйти на поле, мы решили поэкспериментировать, выпустив Дентиньо впереди.

– Что можете сказать о будущем Петряка? Он остается в «Шахтере»?

– Да. Хочу обратить внимание: все футболисты, которые в данный момент проходят предсезонную подготовку, остаются в команде.