Леандро Паредес подписал контракт с Зенитом

«Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в состав «сине-бело-голубых». Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.
Аргентинец выступает на позициях центрального и опорного полузащитника. 13 июня дебютировал в составе сборной своей страны в товарищеском матче с командой Сингапура.
В прошлом сезоне сыграл 42 мачта в составе «Ромы», забил 3 гола.
Источник — ФК Зенит
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