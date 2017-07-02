Леандро Паредес подписал контракт с Зенитом

«Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в состав «сине-бело-голубых». Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.

Аргентинец выступает на позициях центрального и опорного полузащитника. 13 июня дебютировал в составе сборной своей страны в товарищеском матче с командой Сингапура.

В прошлом сезоне сыграл 42 мачта в составе «Ромы», забил 3 гола.