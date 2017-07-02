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Леандро Паредес подписал контракт с Зенитом

Бывший полузащитник «Ромы» продолжит карьеру в РФПЛ

  • 02.07.2017 13:42
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Метки
ФК Рома. Леандро Паредес
© ФК Рома. Леандро Паредес
«Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в состав «сине-бело-голубых». Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.
 
Аргентинец выступает на позициях центрального и опорного полузащитника. 13 июня дебютировал в составе сборной своей страны в товарищеском матче с командой Сингапура.
 
В прошлом сезоне сыграл 42 мачта в составе «Ромы», забил 3 гола.

Источник — ФК Зенит

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