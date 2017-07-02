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Павел Пашаев покинул Сталь

Защитник сборной Азербайджана пока не знает, где продолжит карьеру

  • 02.07.2017 13:29
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azerisport.com. Павел Пашаев
© azerisport.com. Павел Пашаев

Защитник сборной Азербайджана по футболу Павел Пашаев рассказал о своем уходе из украинской «Стали», которая из-за финансовых проблем сменила стратегию и будет уповать лишь на молодежь.

«Мы со «Сталью» расторгли контракт по обоюдному согласию. В данный момент, я свободный агент. Пока не знаю, где продолжу карьеру. Думаю, в ближайшее время все узнаем», - заявил Пашаев.

В минувшем сезоне УПЛ 29-летний защитник провел 29 матчей в составе клуба из Каменского.

Источник — Azerisport.com

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