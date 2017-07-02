Павел Пашаев покинул Сталь

Защитник сборной Азербайджана по футболу Павел Пашаев рассказал о своем уходе из украинской «Стали», которая из-за финансовых проблем сменила стратегию и будет уповать лишь на молодежь.

«Мы со «Сталью» расторгли контракт по обоюдному согласию. В данный момент, я свободный агент. Пока не знаю, где продолжу карьеру. Думаю, в ближайшее время все узнаем», - заявил Пашаев.

В минувшем сезоне УПЛ 29-летний защитник провел 29 матчей в составе клуба из Каменского.