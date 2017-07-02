Ультрас Металлиста приехали в Волочиск и извинились перед Агробизнесом

Ультрас харьковского «Металлиста-1925» приехали в Волочиск поздравить «Агробизнес» с победой в чемпионате Украины среди любителей и публично извинились за драку, которая произошла в финале на НСК «Олимпийском».

Конфликт исчерпан. Обе команды сыграют в следующем сезоне во Второй лиге.