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Ультрас Металлиста приехали в Волочиск и извинились перед Агробизнесом

Конфликт между командами исчерпан

  • 02.07.2017 12:59
  • 1932 просмотров
  • 17 комментария
Метки
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© facebook.com/ultras.metalist

Ультрас харьковского «Металлиста-1925» приехали в Волочиск поздравить «Агробизнес» с победой в чемпионате Украины среди любителей и публично извинились за драку, которая произошла в финале на НСК «Олимпийском».

Конфликт исчерпан. Обе команды сыграют в следующем сезоне во Второй лиге.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    nordik1980
      nordik1980, 02.07.2017 13:06
    +5
    дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця!
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10
    +11
    А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать.
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:11
    +7
    То есть, Аваков, понял и простил.
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    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 02.07.2017 13:11
    -5
    извинение это признак мудрости
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:16
    +1
    Илья Лычагин, 02.07.2017 13:11
    извинение это признак мудрости
    Это способ замять этот конфликт, что потом опять была возможность избивать.
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    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 02.07.2017 13:16
    +4
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10
    А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать.
    а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше
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    ViperMX
    online
      ViperMX, 02.07.2017 13:16
    +7
    nordik1980, 02.07.2017 13:06
    дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця!
    Странный народ печатает сидя на диване посты.
    Не извинились..плохо, извинились..тоже плохо.
    Ситуация которая произошла на Олимпийском безусловно ужасна и недопустима для адекватного футбольного сообщества, но она уже произошла и это есть факт! Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, это принести извинения, и не повторять больше этот бардак.
    Но и тут пошли изречения про "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця".
    А что в Вашем понимании уважаемый не есть "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця"? Поделитесь, какой другой выход кроме ПУБЛИЧНЫХ извинений принесенные при награждении ПОБЕДИТЕЛЯ?
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:22
    -4
    Илья Лычагин, 02.07.2017 13:16
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10
    А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать.

    а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше
    Причем Днепр, тут статья о матче на Олимпийском...
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:24
    0
    ViperMX, 02.07.2017 13:16
    nordik1980, 02.07.2017 13:06
    дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця!

    Странный народ печатает сидя на диване посты.Не извинились..плохо, извинились..тоже плохо.Ситуация которая произошла на Олимпийском безусловно ужасна и недопустима для адекватного футбольного сообщества, но она уже произошла и это есть факт! Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, это принести извинения, и не повторять больше этот бардак. Но и тут пошли изречения про "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця". А что в Вашем понимании уважаемый не есть "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця"? Поделитесь, какой другой выход кроме ПУБЛИЧНЫХ извинений принесенные при награждении ПОБЕДИТЕЛЯ?
    Единственный способ, это задержать все это ничтожество и впаять сроки. Но Аваков дал команду любой ценой замять.
    Ссылка
    ViperMX
    online
      ViperMX, 02.07.2017 13:24
    +2
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:22
    Илья Лычагин, 02.07.2017 13:16
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10 А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать. а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше

    Причем Днепр, тут статья о матче на Олимпийском...
    Он видимо имел ввиду, что это комплексная проблема, которая не решается вообще с момента ее появления. Безпредел на трибунах был всегда, но никогда глобально его не пытались искоренить.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 02.07.2017 13:30
    +2
    Они же говорили, что их спровоцировали. А теперь извиняются.
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:33
    -1
    ViperMX, 02.07.2017 13:24
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:22
    Илья Лычагин, 02.07.2017 13:16 Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10 А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать. а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше Причем Днепр, тут статья о матче на Олимпийском...

    Он видимо имел ввиду, что это комплексная проблема, которая не решается вообще с момента ее появления. Безпредел на трибунах был всегда, но никогда глобально его не пытались искоренить.
    Скорее нет, это не имеет никакого отношения к футболу, ил там футбольным ультрас, это обыкновенные политические игры Авакова.
    Ссылка
    ViperMX
    online
      ViperMX, 02.07.2017 13:34
    0
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:24
    ViperMX, 02.07.2017 13:16
    nordik1980, 02.07.2017 13:06 дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця! Странный народ печатает сидя на диване посты.Не извинились..плохо, извинились..тоже плохо.Ситуация которая произошла на Олимпийском безусловно ужасна и недопустима для адекватного футбольного сообщества, но она уже произошла и это есть факт! Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, это принести извинения, и не повторять больше этот бардак. Но и тут пошли изречения про "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця". А что в Вашем понимании уважаемый не есть "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця"? Поделитесь, какой другой выход кроме ПУБЛИЧНЫХ извинений принесенные при награждении ПОБЕДИТЕЛЯ?

    Единственный способ, это задержать все это ничтожество и впаять сроки. Но Аваков дал команду любой ценой замять.
    Очень круто быть "борцом" справедливость,правда, особенно когда тебя это не касается в жизни самого? "Закрыть" то конечно можно всех и за все, только вот лучше из тюрьмы и правильней еще никто не выходил. "Закрыть" за то что выбежал на футбольное поле и дал два "подсрачника" тоже безусловно можно, вот только это не совсем законно и необходимо. Привлечь к ответственности нужно и необходимо, но "закрыть"??? Скажи, ты морду кому то в жизни бил? Если, да, то срок впаять и "закрыть" тебя лет на пять, нормально будет? Вот абсолютно из той же серии, только резонанс другой. Не не надо писать чушь.
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    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 02.07.2017 13:36
    0
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:33
    ViperMX, 02.07.2017 13:24
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:22 Илья Лычагин, 02.07.2017 13:16 Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10 А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать. а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше Причем Днепр, тут статья о матче на Олимпийском... Он видимо имел ввиду, что это комплексная проблема, которая не решается вообще с момента ее появления. Безпредел на трибунах был всегда, но никогда глобально его не пытались искоренить.

    Скорее нет, это не имеет никакого отношения к футболу, ил там футбольным ультрас, это обыкновенные политические игры Авакова.
    все беспорядки которые происходят на стадионе имеют прямое или косвенное отношение к футболу
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    Timoha_1991
      Timoha_1991, 02.07.2017 13:39
    0
    Писец!!! Смотрю на фото и вижу здоровых парней в возрасте. И они занимаются такой дурью.
    Поэтому и бардаку в стране нехрен удивляться.
    Если в такие серьезные годы нет мозгов, то вряд ли они появятся и потом.
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:41
    0
    ViperMX, 02.07.2017 13:34
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:24
    ViperMX, 02.07.2017 13:16 nordik1980, 02.07.2017 13:06 дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця! Странный народ печатает сидя на диване посты.Не извинились..плохо, извинились..тоже плохо.Ситуация которая произошла на Олимпийском безусловно ужасна и недопустима для адекватного футбольного сообщества, но она уже произошла и это есть факт! Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, это принести извинения, и не повторять больше этот бардак. Но и тут пошли изречения про "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця". А что в Вашем понимании уважаемый не есть "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця"? Поделитесь, какой другой выход кроме ПУБЛИЧНЫХ извинений принесенные при награждении ПОБЕДИТЕЛЯ? Единственный способ, это задержать все это ничтожество и впаять сроки. Но Аваков дал команду любой ценой замять.

    Очень круто быть "борцом" справедливость,правда, особенно когда тебя это не касается в жизни самого? "Закрыть" то конечно можно всех и за все, только вот лучше из тюрьмы и правильней еще никто не выходил. "Закрыть" за то что выбежал на футбольное поле и дал два "подсрачника" тоже безусловно можно, вот только это не совсем законно и необходимо. Привлечь к ответственности нужно и необходимо, но "закрыть"??? Скажи, ты морду кому то в жизни бил? Если, да, то срок впаять и "закрыть" тебя лет на пять, нормально будет? Вот абсолютно из той же серии, только резонанс другой. Не не надо писать чушь.
    Нет не бил.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:42
    -1
    Илья Лычагин, 02.07.2017 13:36
    Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:33
    ViperMX, 02.07.2017 13:24 Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:22 Илья Лычагин, 02.07.2017 13:16 Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10 А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать. а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше Причем Днепр, тут статья о матче на Олимпийском... Он видимо имел ввиду, что это комплексная проблема, которая не решается вообще с момента ее появления. Безпредел на трибунах был всегда, но никогда глобально его не пытались искоренить. Скорее нет, это не имеет никакого отношения к футболу, ил там футбольным ультрас, это обыкновенные политические игры Авакова.

    все беспорядки которые происходят на стадионе имеют прямое или косвенное отношение к футболу
    в данном случае, тогда, косвенное)))
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