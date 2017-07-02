Ультрас Металлиста приехали в Волочиск и извинились перед Агробизнесом

Ультрас харьковского «Металлиста-1925» приехали в Волочиск поздравить «Агробизнес» с победой в чемпионате Украины среди любителей и публично извинились за драку, которая произошла в финале на НСК «Олимпийском».
Конфликт исчерпан. Обе команды сыграют в следующем сезоне во Второй лиге.
Источник — #FootballHub
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Не извинились..плохо, извинились..тоже плохо.
Ситуация которая произошла на Олимпийском безусловно ужасна и недопустима для адекватного футбольного сообщества, но она уже произошла и это есть факт! Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, это принести извинения, и не повторять больше этот бардак.
Но и тут пошли изречения про "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця".
А что в Вашем понимании уважаемый не есть "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця"? Поделитесь, какой другой выход кроме ПУБЛИЧНЫХ извинений принесенные при награждении ПОБЕДИТЕЛЯ?
А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать.
а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше
дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця!
Странный народ печатает сидя на диване посты.Не извинились..плохо, извинились..тоже плохо.Ситуация которая произошла на Олимпийском безусловно ужасна и недопустима для адекватного футбольного сообщества, но она уже произошла и это есть факт! Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, это принести извинения, и не повторять больше этот бардак. Но и тут пошли изречения про "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця". А что в Вашем понимании уважаемый не есть "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця"? Поделитесь, какой другой выход кроме ПУБЛИЧНЫХ извинений принесенные при награждении ПОБЕДИТЕЛЯ?
Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10 А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать. а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше
Причем Днепр, тут статья о матче на Олимпийском...
Илья Лычагин, 02.07.2017 13:16 Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10 А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать. а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше Причем Днепр, тут статья о матче на Олимпийском...
Он видимо имел ввиду, что это комплексная проблема, которая не решается вообще с момента ее появления. Безпредел на трибунах был всегда, но никогда глобально его не пытались искоренить.
nordik1980, 02.07.2017 13:06 дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця! Странный народ печатает сидя на диване посты.Не извинились..плохо, извинились..тоже плохо.Ситуация которая произошла на Олимпийском безусловно ужасна и недопустима для адекватного футбольного сообщества, но она уже произошла и это есть факт! Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, это принести извинения, и не повторять больше этот бардак. Но и тут пошли изречения про "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця". А что в Вашем понимании уважаемый не есть "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця"? Поделитесь, какой другой выход кроме ПУБЛИЧНЫХ извинений принесенные при награждении ПОБЕДИТЕЛЯ?
Единственный способ, это задержать все это ничтожество и впаять сроки. Но Аваков дал команду любой ценой замять.
Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:22 Илья Лычагин, 02.07.2017 13:16 Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10 А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать. а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше Причем Днепр, тут статья о матче на Олимпийском... Он видимо имел ввиду, что это комплексная проблема, которая не решается вообще с момента ее появления. Безпредел на трибунах был всегда, но никогда глобально его не пытались искоренить.
Скорее нет, это не имеет никакого отношения к футболу, ил там футбольным ультрас, это обыкновенные политические игры Авакова.
Поэтому и бардаку в стране нехрен удивляться.
Если в такие серьезные годы нет мозгов, то вряд ли они появятся и потом.
ViperMX, 02.07.2017 13:16 nordik1980, 02.07.2017 13:06 дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця! Странный народ печатает сидя на диване посты.Не извинились..плохо, извинились..тоже плохо.Ситуация которая произошла на Олимпийском безусловно ужасна и недопустима для адекватного футбольного сообщества, но она уже произошла и это есть факт! Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, это принести извинения, и не повторять больше этот бардак. Но и тут пошли изречения про "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця". А что в Вашем понимании уважаемый не есть "дешевий піар і слова, які не вартують виїденого яйця"? Поделитесь, какой другой выход кроме ПУБЛИЧНЫХ извинений принесенные при награждении ПОБЕДИТЕЛЯ? Единственный способ, это задержать все это ничтожество и впаять сроки. Но Аваков дал команду любой ценой замять.
Очень круто быть "борцом" справедливость,правда, особенно когда тебя это не касается в жизни самого? "Закрыть" то конечно можно всех и за все, только вот лучше из тюрьмы и правильней еще никто не выходил. "Закрыть" за то что выбежал на футбольное поле и дал два "подсрачника" тоже безусловно можно, вот только это не совсем законно и необходимо. Привлечь к ответственности нужно и необходимо, но "закрыть"??? Скажи, ты морду кому то в жизни бил? Если, да, то срок впаять и "закрыть" тебя лет на пять, нормально будет? Вот абсолютно из той же серии, только резонанс другой. Не не надо писать чушь.
ViperMX, 02.07.2017 13:24 Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:22 Илья Лычагин, 02.07.2017 13:16 Serhiy (Миколаїв), 02.07.2017 13:10 А кого нибудь задержали? Или Аваков дал команду, его титушек, не трогать. а кого нибудь задержали в Днепре времени прошло больше Причем Днепр, тут статья о матче на Олимпийском... Он видимо имел ввиду, что это комплексная проблема, которая не решается вообще с момента ее появления. Безпредел на трибунах был всегда, но никогда глобально его не пытались искоренить. Скорее нет, это не имеет никакого отношения к футболу, ил там футбольным ультрас, это обыкновенные политические игры Авакова.
все беспорядки которые происходят на стадионе имеют прямое или косвенное отношение к футболу
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