Владимир ПЯТЕНКО: «За 4 месяца в Крумкачах я получил полторы зарплаты»

Украинский тренер Владимир Пятенко рассказал о работе в чемпионате Беларуси.

— До сих пор непонятно, почему вы преждевременно покинули белорусский «Крумкачы»…

— У меня возникли определенные проблемы в семье. Я пришел к руководству клуба на разговор, в ходе которого были высказаны обоюдные претензии. Что-то прозвучало в мою сторону, но более глобальные претензии выразил я.

— Об этом минском клубе не так много информации. Расскажите, с кем вы имели дело?

— Зимой 2017-го, перед тем, как прийти в «Крумкачы», я видел его контрольную игру с черниговской «Десной», и тогда эта белорусская команда мне понравилась. Затем, когда я ее возглавил, убедился, что футболисты за нее выступают как для чемпионата Беларуси неплохие. У некоторых есть перспектива развиваться дальше. Но на этом позитив исчерпывается.

— Почему?

— Стадион и поле для тренировок клуб арендует, своего автобуса у него также нет. Все дело в том, что «Крумкачы» — единственный в Беларуси частный клуб. Остальных содержит государство. Причем самоокупаемым является только БАТЭ. Более того, он не только на себя зарабатывает, но и заводу местному солидно помогает. Такое редко где увидишь, особенно сейчас, в кризисное время…

— Финансовые условия в ФК «Крумкачы» вас устроили?

— Мне предложили небольшие деньги, однако я согласился, поскольку видел желание руководства развивать клуб. Но то, что мне обещали зимой, так и не воплотилось в жизнь. За 4 месяца я получил полторы зарплаты.

— Что вам удалось сделать за этот срок в белорусском клубе?

— Мы плодотворно провели сборы. Подопечным я предложил тогда солидные нагрузки. Они выдержали и сейчас очень прилично смотрятся в чемпионате. Из-за скромного бюджета особой селекции не было.

— Но украинские футболисты, насколько известно, под вашим началом работали…

— Да, в команде были Трубочкин, Калугин и Батищев. Больше украинских легионеров приглашать не хотели. У белорусов были свои опасения на этот счет, а у меня свои. Из-за лимита на легионеров много футболистов нельзя было пригласить…

— Когда уезжали работать в Беларусь, донецкий «Металлург» с вами рассчитался?

— Это было давно… Металлург не рассчитался со многими. Почему до сих пор никто не поднимал шум по этому поводу? Не знаю. Наверное, надеялись, что долг все-таки погасят.