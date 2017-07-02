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Владимир ПЯТЕНКО: «За 4 месяца в Крумкачах я получил полторы зарплаты»

Специалист рассказал, почему покинул белорусский клуб

  • 02.07.2017 12:36
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ФК Крумкачы. Владимир Пятенко
© ФК Крумкачы. Владимир Пятенко
Украинский тренер Владимир Пятенко рассказал о работе в чемпионате Беларуси.
 
— До сих пор непонятно, почему вы преждевременно покинули белорусский «Крумкачы»…
— У меня возникли определенные проблемы в семье. Я пришел к руководству клуба на разговор, в ходе которого были высказаны обоюдные претензии. Что-то прозвучало в мою сторону, но более глобальные претензии выразил я.
 
— Об этом минском клубе не так много информации. Расскажите, с кем вы имели дело?
— Зимой 2017-го, перед тем, как прийти в «Крумкачы», я видел его контрольную игру с черниговской «Десной», и тогда эта белорусская команда мне понравилась. Затем, когда я ее возглавил, убедился, что футболисты за нее выступают как для чемпионата Беларуси неплохие. У некоторых есть перспектива развиваться дальше. Но на этом позитив исчерпывается.
 
— Почему?
— Стадион и поле для тренировок клуб арендует, своего автобуса у него также нет. Все дело в том, что «Крумкачы» — единственный в Беларуси частный клуб. Остальных содержит государство. Причем самоокупаемым является только БАТЭ. Более того, он не только на себя зарабатывает, но и заводу местному солидно помогает. Такое редко где увидишь, особенно сейчас, в кризисное время…
 
— Финансовые условия в ФК «Крумкачы» вас устроили?
— Мне предложили небольшие деньги, однако я согласился, поскольку видел желание руководства развивать клуб. Но то, что мне обещали зимой, так и не воплотилось в жизнь. За 4 месяца я получил полторы зарплаты.
 
— Что вам удалось сделать за этот срок в белорусском клубе?
— Мы плодотворно провели сборы. Подопечным я предложил тогда солидные нагрузки. Они выдержали и сейчас очень прилично смотрятся в чемпионате. Из-за скромного бюджета особой селекции не было.
 
— Но украинские футболисты, насколько известно, под вашим началом работали…
— Да, в команде были Трубочкин, Калугин и Батищев. Больше украинских легионеров приглашать не хотели. У белорусов были свои опасения на этот счет, а у меня свои. Из-за лимита на легионеров много футболистов нельзя было пригласить…
 
— Когда уезжали работать в Беларусь, донецкий «Металлург» с вами рассчитался?
— Это было давно… Металлург не рассчитался со многими. Почему до сих пор никто не поднимал шум по этому поводу? Не знаю. Наверное, надеялись, что долг все-таки погасят.

Источник — zbirna.com

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