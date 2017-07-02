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Владелец Ботошани: «Думаю, нам удастся продать Моруцана в Динамо»

Валериу Ифтиме по достоинству оценил игру своего подопечного в матче против «бело-синих»

  • 02.07.2017 12:24
  • 438 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Ботошани. Олимпиу Морутан
© ФК Ботошани. Олимпиу Морутан
Владелец «Ботошани» Валериу Ифтиме выразил надежду на успешные переговоры по трансферу Олимпиу Моруцана в киевское «Динамо».
 
«Мы добились достойного результата, сыграв вничью с такой командой как «Динамо». Моруцан играл только в первом тайме, но выглядел хорошо. Олимпиу не только заработал пенальти, но и усадил на задницу защитника киевлян, после чего на нем нарушили правила.
 
Посмотрим, будет ли разговор с «Динамо» по Моруцану, но я все еще не отчаиваюсь и думаю, что нам удастся его продать», – сказал Ифтиме.
 
Ранее сообщалось, что киевляне проявляют интерес к Моруцану и хотят посмотреть его в контрольном поединке.
 
                

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 02.07.2017 12:34
    +1
    в колекцію до Суареса, Андре і багатьох інших "нових" Мессі, Хаджі і т.п.).....краще б Лєднєва на збори взяли
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