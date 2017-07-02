Владелец Ботошани: «Думаю, нам удастся продать Моруцана в Динамо»

Владелец «Ботошани» Валериу Ифтиме выразил надежду на успешные переговоры по трансферу Олимпиу Моруцана в киевское «Динамо».

«Мы добились достойного результата, сыграв вничью с такой командой как «Динамо». Моруцан играл только в первом тайме, но выглядел хорошо. Олимпиу не только заработал пенальти, но и усадил на задницу защитника киевлян, после чего на нем нарушили правила.

Посмотрим, будет ли разговор с «Динамо» по Моруцану, но я все еще не отчаиваюсь и думаю, что нам удастся его продать», – сказал Ифтиме.