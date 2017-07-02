Ветераны Карпат победили ветеранскую сборную Бразилии

Последние комментарии

Младший брат Пулева брутально нокаутировал Дражана Жанжанина 12:46 — reaktor1979 Та ладно протупил я. Просто у чудака такой странный рекорд, сбил меня с толку.

Динамо разошлось миром с Ботошани 12:43 — Nashwill звісно,якби шлюхтьор зіграв внічию якийсь товарняк,то завжди знайшлися б відмазки,типу - гра нічо...

ВИДЕО ДНЯ. Российские болельщики стоя слушают гимн Украины 12:37 — Rotoff Ты еще не сдох.руки не стираются от клавиатуры?,Вирт.воин.посмотри на свою армию и хотя бы на пар...

Алексей Антонов покинул Дьирмот 12:29 — VictorOd Самое обидное, что покинул высший дивизион. Ведь говорили, что такое не тонет. 12:20 — ser_nat Теперь будет тяжело отмыться от Дьирмота

Під мікроскопом: Гран Прі Азербайджану 12:20 — spero7 По перше говорилось про емоції, а не про правилапо друге якщо тобі не подобається сайт навіщо ти ...