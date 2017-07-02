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Ветераны Карпат победили ветеранскую сборную Бразилии

Во Львове состоялся товарищеский матч в рамках празднования 500-летия Реформации

  • 02.07.2017 12:08
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Евгений Кравс
© Евгений Кравс

На стадионе «Украина» 1 июля состоялся товарищеский матч между сборной разных поколений ФК «Карпаты» и ветеранской сборной Бразилии в рамках празднования 500-летия Реформации

Южноамериканцы, в составе которых выделялся Диого Ринкон, уступили хозяев поля со счетом 2:3.

Футболисты из Бразилии будут присутствовать также на «Кубке реформации» для мини-футбольных команд Львова и сыграют матч с победителями турнира.

Источник — Футбол 24

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