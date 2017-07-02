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ФОТО ДНЯ: Как проходит реконструкция стадиона Полесье в Житомире

Проект будет закончен в следующем году

  • 02.07.2017 11:50
  • 1726 просмотров
  • 1 комментария
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zhzh.info. Проект реконструкции стадиона «Полесье»
© zhzh.info. Проект реконструкции стадиона «Полесье»
Центральный стадион Житомира «Полесье» долгое время находился в аварийном состоянии и не эксплуатировался. Последний раз реконструкция объекта спортивной инфраструктуры проводилась перед Олимпийскими играми в 1980 году.
 
В прошлом году за счет Государственного фонда регионального развития и областного бюджета дело сдвинулось с мертвой точки. Была реконструирована западная и демонтирована восточная трибуна. Согласно проекту, запланирован ремонт футбольного поля и благоустройство территории. 

 

Источник — Facebook.com

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