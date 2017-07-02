ФОТО ДНЯ: Как проходит реконструкция стадиона Полесье в Житомире

Центральный стадион Житомира «Полесье» долгое время находился в аварийном состоянии и не эксплуатировался. Последний раз реконструкция объекта спортивной инфраструктуры проводилась перед Олимпийскими играми в 1980 году.

В прошлом году за счет Государственного фонда регионального развития и областного бюджета дело сдвинулось с мертвой точки. Была реконструирована западная и демонтирована восточная трибуна. Согласно проекту, запланирован ремонт футбольного поля и благоустройство территории.