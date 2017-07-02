Матяж подписал контракт с хорватской Истрой

Бывший нападающий «Олимпика» Иван Матяж трудоустроился в Хорватии. Вчера 29-летний форвард подписал контракт с клубом «Истра 1961». Соглашение рассчитано на 1 год.
В прошлом розыгрыше чемпионата Хорватии «Истра» заняла 6 место.
Добавим, что вчера Матяж в составе новой команды обыграл в товарищеском матче луганскую «Зарю» (2:0).
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