Алексей Антонов покинул Дьирмот

...Ще би український прапор вивісили, а не жовто-СИНІЙ.... всрітязю спеціально підібрали 100%-пр...

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точно, знали бы россияне ,что кончится все это такой печалькой, что гостиница не будет бабосики п...

В стране напряг из-за бесноватого соседа, а не по причине патриотизма. Кабы все как ты - то в тво...

В очередной раз в шоке от свидомых поцреотов. Руденко молодцом, устоял даже с травмой.Поветкину, ...

Footballboy, 02.07.2017 00:14 Хорошо хоть заплатили за позор?------------------------------------...