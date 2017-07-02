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Алексей Антонов покинул Дьирмот

Украинец задержался в Венгрии всего на полсезона

  • 02.07.2017 10:05
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ФК Черноморец. Алексей Антонов
© ФК Черноморец. Алексей Антонов
Украинский нападающий Алексей Антонов покинул венгерский клуб «Дьирмот». В 2017 году 31-летний форвард сыграл всего 5 матчей в составе команды из пригорода Дьера.
 
Добавим, что «Дьирмот» по итогам прошлого сезона покинул элитный дивизион.
 
В Украине Антонов выступал в таких клубах, как «Металлист», «Заря», «Кривбасс», «Ильичевец», «Днепр» и «Черноморец».

Источник — Footboom

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