Алексей Антонов покинул Дьирмот

Украинский нападающий Алексей Антонов покинул венгерский клуб «Дьирмот». В 2017 году 31-летний форвард сыграл всего 5 матчей в составе команды из пригорода Дьера.
Добавим, что «Дьирмот» по итогам прошлого сезона покинул элитный дивизион.
В Украине Антонов выступал в таких клубах, как «Металлист», «Заря», «Кривбасс», «Ильичевец», «Днепр» и «Черноморец».
Источник — Footboom
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