Александр ХАЦКЕВИЧ: «Гармаш приступает к работе в общей группе»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал игру своей команды в контрольном матче с румынским «Ботошани», завершившемся вничью 1:1.

- В плане организации сегодняшняя игра была намного лучше, чем вчерашняя. Ребята более ответственно отнеслись к игре, и что в первом, что во втором тайме на поле было видно то, о чем мы договаривались – как мы будем строить игру в атаке и обороне. Понятно, что без ошибок не обошлось, притом таких невынужденных ошибок в центральной зоне. Но в обороне кроме двух-трех моментов мы ничего не дали создать сопернику.

Если бы мы забили все свои мячи, то уже не над чем было бы работать. Конечно, такие моменты нужно реализовывать. Футболисты киевского «Динамо» должны выжимать из таких моментов максимум. Реализация сегодня подвела, но сама игра, само отношение игроков сегодня было более высокого уровня.

- Над чем команда будет работать в перерыве между контрольными матчами?

- В первую очередь, сейчас мы сделаем анализ прошедших двух игр, покажем игрокам, в каких компонентах у нас все хорошо, а где есть проблемы. И далее будем больше работать над тактикой. Хотя, как показала эта игра, над завершением атак нам тоже нужно поработать.

- Первые контрольные матчи пропустил Денис Гармаш, как скоро увидим его в игре?

- Денис летал на плановое обследование в Барселону, уже вернулся и с завтрашнего дня работает в общей группе без всяких ограничений.