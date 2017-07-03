Наши за поребриком, или Сборная украинцев в чемпионате РФ

Среди всех зарубежных чемпионатов украинцев всегда больше всего выступало в России. В последнее время легионеров с Украины в соседней стране поубавилось и этому есть очень весомые причины. Тем не менее, некоторые «кормильцы» семей не перестают уезжать «за поребрик» уже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. В основном, это те игроки, которые не видят для себя больших перспектив в Украине, а в Европе попросту никому не нужны.

В то же время еще несколько лет назад все было наоборот: в России выступало много сильных украинских исполнителей, которые регулярно вызывались в национальгную сборную. Вспоминая те времена, я решил собрать символическую сборную украинских футболистов, игравших за российские клубы.

Все футболисты, попавшие в список – игроки сборной Украины, поэтому здесь нет игроков, которые в последствии были заиграны за российскую сборную. Вы не увидите здесь таких известных футболистов, как Виктор Онопко, Андрей Каряга, Илья Цымбаларь, Юрий Никифоров, и других «футбольных эмигрантов».

Итак, давайте перейдем к лучшим в своих амплуа украинским футболистам, которые играли в российском чемпионате.

Андрей ДИКАНЬ

У воспитанника харьковского футбола карьера в Украине не сложилось: Дикань не стал основным вратарем в «Авангарде» из города Ровеньки, после чего в 1999-м году переехал в хабаровскую СКА-Энергию. В Хабаровске Андрей был украинским Чилавертом: являлся штатным пенальтистом, благодаря чему имел в активе 9 забитых мячей, хотя забивал и с игры. Вернулся в Украину через 8 лет, но и в симферопольской «Таврии» не смог успешно заиграть.

В 2009-м году перешел в «Терек» (Грозный), где стал основным голкипером команды, выступавшей под руководством украинского тренера Вячеслава Грозного. Спустя полтора года произошел переломный в карьере Диканя переход в московский «Спартак», в котором украинец дебютировал в Лиге чемпионов. Со временем получил капитанскую повязку и был признан лучшим игроком 2011-го года в «Спартаке». В 2014-м подписал контракт с «Краснодаром», где сыграл два сезона и пропустил всего 32 гола в 59 играх.

За национальную сборную Украины сыграл 8 матчей, пропустил 11 мячей.

Дмитрий ПАРФЕНОВ

Воспитанник одесского «Черноморца» оставил большой след и в украинском чемпионате: дважды выигрывал Кубок Украины (1992, 1993/94) и по два раза завоевывал серебряные (1994/95, 1995/96) и бронзовые (1992/93, 1993/94) награды украинского чемпионата с одесским клубом.

В России бывший капитан молодежной сборной Украины созыва Владимира Мунтяна и Виктора Колотова (23 матча, 1 гол) - Дмитрий Парфенов надолго «застолбил» за собой правую бровку московского «Спартака», с которым стал четырехкратным победителем чемпионата и выиграл Кубок России. Маленький и юркий правый бэк не только надежно играл в обороне, но и активно подключался к атакам, чем заслужил любовь болельщиков клубов, в которых он играл.

В составе национальной сборной Украины Парфенов сыграл в 18-ти играх.

Богдан ШЕРШУН

Воспитанник футбольной школы «Днепра». Один из самых перспективных футболистов юношеской сборной Украины (U-19) под руководством Анатолия Крощенко, в составе которой стал вице-чемпионом Европы в 2000-м году. На волне успеха перешел в московский ЦСКА, где сразу получил место в основе.

В российском клубе провел 3 сезона, став надежным центральным защитником. С «ЦСКА» Шершун дважды становился чемпионом России (2003, 2005), два раза выиграл Кубок России (2002, 2005) и стал обладателем Кубка УЕФА (2004/05). Во всех турнирах сыграл 81 матч за московский клуб, отметился двумя голами.

За национальную сборную Украины сыграл лишь 4 матча.

Александр БАБИЙ Воспитанник хмельницкого футбола. Начал заниматься футболом в детско-юношеской школе у тренера Владимира Сергеевича Козеренко. В 1990-м году Бабий перешёл в «Темп» Шепетовка. До 1997 года играл в чемпионате Украины. В 1998-м перешел в российский «Зенит», с которым выиграл Кубок России. В составе питерского «Зенита» Александр провел 44 матча, в которых забил 4 мяча. В 2000-м году вернулся на год в Украину, играл за алчевскую «Сталь», где сыграл 12 игр и забил 2 мяча. Заканчивал карьеру в первом российском дивизионе, где играл за «Локомотив» из Нижнего Новгорода и тульский «Арсенал». .

Андрей ГУСИН

Любимец всех украинских болельщиков Андрей Гусин заканчивал карьеру в чемпионате России, играя последние сезоны за самарские «Крылья Советов» и «Сатурн» из Раменского. В «Крыльях Советов» под руководством опытного тренера Гаджи Гаджиева сыграл в 39-ти матчах, забил 9 мячей. За «Сатурн сыграл 13 игр.

Гусин внес свою лепту и в наивысшие достижения сборной Украины. Первый гол за национальную команду Андрей забил уже в дебютном выездном матче против сборной Хорватии. Всего за национальную сборную Украины сыграл 71 матч, забил 9 мячей.

Победный гол в ворота действующего (на тот момент) чемпиона Европы - сборной Греции - в отборе до ЧМ-2006 надолго застрял в памяти болельщиков «желто-синих».

Максим КАЛИНИЧЕНКО

В судьбе еще одного футболиста свою роль сыграл украинский тренер Вячеслав Грозный. В отличие от Диканя, талант Калиниченка коуч «сине-бело-голубых» заметил еще на детском футбольном турнире, когда Максиму было 17 лет. В течение года полузащитник смог закрепиться в основном составе «Днепра», но спустя некоторое время вместе с Грозным перешел в московский «Спартак».

За 8 лет в московском клубе украинский футболист сыграл 134 матча, в которых забил 22 мяча и стал двукратным чемпионом России (2000, 2001), а также обладателем Кубка России (2003).

В 47-ми играх за национальную сборную Украины Калиниченко забил 7 мячей.

Анатолий ТИМОЩУК

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук перешел в питерский «Зенит» в 2007-м году за рекордные для бывших стран СССР 20 миллионов долларов. В первый же год украинец получил капитанскую повязку, стал лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам сезона.

С российским клубом полузащитник выиграл множество трофеев: дважды стал чемпионом России (2007, 2014/15), выиграл Суперкубок России, обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008). Всего за «Зенит» сыграл 100 матчей, забил 10 мячей.

Тимощук является рекордсменом по числу проведенных официальных матчей в составе национальной сборной Украины – 144.

Александр ГОРШКОВ

В карьере Александра Горшкова также не обошлось без вмешательства известного тренера Вячеслава Грозного: после демобилизации из киевского «СКА» коуч пригласил полузащитника в винницкую «Ниву».

В чемпионате России оказался в 1996-м году и задержался на долгих 12 лет. Играл за «Жемчужину», «Зенит» и «Сатурн».

Сыграл 2 матча за сборную России в 1998-м году, но, так как игры были товарищескими, Горшков смог сыграть в 2003-м году 4 игры за национальную сборную Украины, в которых забил 2 мяча.

Александр СПИВАК

Быстрый и техничный левый вингер Александр Спивак большую часть своей карьеры провел в составе питерского «Зенита». С российским клубом украинец выиграл все возможные титулы внутренних соревнований: стал бронзовым призером чемпионата России в 2001-м году, спустя 2 года становился вице-чемпионом России (добыл серебряную медаль чемпионата) и обладателем Кубка России, а в 2007-м завершил карьеру в качестве чемпиона России, выиграв с клубом Премьер-лигу. За «Зенит» украинский полузащитник забил 33 мяча в 145 матчах.

В составе национальной сборной Украины Спивак провел 3 игры.

Андрей ВОРОНИН

Воспитанник юношеской школы одесского «Черноморца» Андрей Воронин всю профессиональную карьеру провел за рубежом, в то же время став одним из лучших украинских легионеров.

В 2010-м «Ворона» перешел за 4 миллиона евро из «Ливерпуля» в московское «Динамо». За российский клуб украинский нападающий сыграл 80 матчей, забил 22 мяча.

В составе национальной сборной Украины Воронин провел 74 матча, отметившись 8 голами. Является другом Анатолия Тимощука, крестный отец одной из дочерей рекордсмена по числу игр за сборную.

Сергей РЕБРОВ

Воспитанник донецкого футбола. Начал играть за «Шахтер» в чемпионате СССР в 17 лет. В последнем розыгрыше «совкового» чемпионата Ребров сыграл 7 матчей и забил 2 мяча. В 1992-м году сыграл 19 матчей в чемпионате Украины за донецкий клуб, в которых отметился 10 голами

После ухода из донецкого «Шахтера» Ребров забил 113 мячей в 242 матчах за киевское «Динамо», поиграл в АПЛ за «Тоттенхэм Хотспур» (59 матчей, 10 голов) и «Вест Хэм» (27 матчей, 1 гол), на правах аренды был игроком в турецкого «Фенербахче» (38 матчей, 4 гола).

Заканчивал свою блестящую карьеру футболиста Сергей Ребров в составе «Рубина». В 2008-м году помог казанскому клубу стать чемпионом России. За «Рубин» Сергей сыграл 31 матч, забил 5 мячей.

В составе национальной сборной Украины Ребров провел 75 матчей и отметился 15 голами.