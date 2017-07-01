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Карасюк та Бандура - гравці Вереса

Экс-гравці «Сталі» поповнили ряди новачка УПЛ

  • 01.07.2017 20:52
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ФК Верес
© ФК Верес

Півзахисник Роман Карасюк та голкіпер Олександр Бандура - відтепер гравці рівненського «Вереса». Обоє підписали із Народним Клубом контракти за системою 1+1 (строком на один рік із можливістю майбутнього продовження ще на сезон).

У минулому сезоні футболісти захищали кольори кам`янської «Сталі».

Олександр Бандура народився 30 травня 1986 року. Зріст 186 см. Вага - 84 кг. Уродженець Гамаліївки (Сумська область). У сезоні 2016-2017 провів за першу команду «сталеварів» у чемпіонаті УПЛ 4 матчі (ще 6 - у чемпіонаті U-21).

Роман Карасюк 27 березня 1991 року. Зріст 182 см. Вага - 77 кг. Уродженець Володимира-Волинського (Волинської області). У сезоні 2016-2017 за першу команду «Сталі» зіграв у чемпіонаті УПЛ у 30-ти матчах. Має досвід виступів за збірні України U-17 та U-19.

Источник — ФК Верес

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