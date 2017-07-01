ФК Мариуполь в Пуще: тактика на смену физике

Учебно-тренировочный сбор ФК «Мариуполь» в Пуща-Водице близится к экватору. Позади первый спарринг и утомительная беговая работа, впереди — еще четыре игры. Неудивительно, что тренерский штаб приазовцев во главе с Александром Севидовым сместил акценты с физики на тактику. Все-таки старт чемпионата не за горами, да и основной объем «физической» работы команда уже выполнила (и дома, и под Киевом).



Сегодняшнее утреннее занятие началось с привычных разминки и «квадратов», а продолжилось отработкой коротких и средних передач. Затем последовала работа над тактикой, а завершилась тренировка ударами по воротам. Второе занятие прошло в похожем ключе: разминка, «квадраты», игровые серии и отработка фланговых атак. К слову, сегодня погода благоволила приазовцам: на смену утомительной жаре пришли кратковременные дожди, которые, впрочем, работе «Мариуполя» не помешали.