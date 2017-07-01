Натан Аке сменил Челси на Борнмут

Сегодня Натан Аке перешел в «Борнмут» на постоянной основе.



Голландский защитник возвращается на «Виталити Стэдиум», где он провел первую половину прошлого сезона на правах аренды. С «Челси» Аке добился успеха на молодежном уровне и в составе основной команды.



Аке перешел на «Стэмфорд Бридж» из «Фейенорда» летом 2011 года, после чего помог команде «Челси» U-18 выиграть МКА в свой первый сезон. В составе основной команды голландец дебютировал в декабре следующего год года, выйдя на замену в выездном матче с «Норвичем», в котором «синие» одержали победу.



Аке принял участие в матчах Лиги Европы, сыграв с «Рубином» и «Базелем», а в финале турнира в Амстердаме, в котором «синие» переиграли «Бенфику», был в числе запасных. Сезон 2012/13 Аке закончил в статусе футболиста, получившего звание «Лучший молодой игрок года».



В 2014 году Аке выиграл с «Челси» U-21 чемпионат, а также дебютировал в Лиге Чемпионов в составе основной команды в начале следующего сезона, заменив Эдена Азара в победном матче с «Марибром» (6:0).



Затем Аке провел удачный сезон на правах аренды в «Уотфорде», где регулярно играл в основном составе на позиции левого защитника и в итоге получил звание «Лучший молодой игрок года».



Первую половину следующего сезона Аке провел на правах аренды за «Борнмут». Игрок хорошо проявил себя, выступая в центре обороны, и забил победный мяч «Ливерпулю», после чего в январе был отозван в основную команду «Челси».



Аке играл в основе «синих» на ранних стадиях КА, а в полуфинале турнира, когда «Челси» встречался с «Тоттенхэмом» (4:2), заменил в стартовом составе травмированного Гари Кэйхилла и провел впечатляющий матч. Также в концовке сезона Аке отыграл с «Эвертоном» и «Уотфордом» в АПЛ.



На «Виталити Стэдиум» Аке воссоединится с Асмиром Беговичем, который в начале этого лета перешел в «Борнмут».