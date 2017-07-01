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Шахтер обыграл Бохум в спарринге на сборах

«Горняки» провели второй товарищеский матч на сборах

  • 01.07.2017 19:46
  • 407 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

1 июля «горняки» провели второй спарринг на летних сборах в Германии.

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Бохум» (Бохум, Германия) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 Ракицкий (15), 2:0 Дентиньо (42)

«Шахтер»: Шевченко (Пятов, 46), Срна (к), Ордец (Кривцов, 46), Ракицкий (Хочолава, 46), Азеведо (Исмаили, 46), Степаненко (Малышев, 46), Тайсон, Марлос (Зубков, 46), Коваленко (Танковский, 46), Петряк (Бернард, 46), Дентиньо (Бланко Лещук, 46)

Запасной: Кудрик

Главный тренер: Паулу Фонсека

«Бохум»: Риманн, Челоцци (Соарес, 46), Фабиан (к) (Ляйч, 46), Баак (Выдра, 46), Бастианс (Вюрц, 46), Канауз (Штегер, 46), Меркель (Лосилья, 46), Айсфельд (Хогланд, 46), Штиперманн (Гьямера, 46), Млапа (Гюндюз, 46), Диамантакос (Хинтерзеер, 46)

Запасные: Компалла, Крафт, Бандовски, Вайландт

Главный тренер: Гертьян Вербек

Арбитр: Торбен Зивер (Германия)

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    canyonic
    online
      canyonic, 01.07.2017 20:00
    -1
    Сейчас будут бить.Возможно ногами.А кто посчитал сколько футболистов прошли в систему Шахтера но так и не стали игроками.
    Вася Кобин только языком и через агента
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