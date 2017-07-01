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Шахтер обыграл Бохум в спарринге на сборах 20:00 — Canyonic Сейчас будут бить.Возможно ногами.А кто посчитал сколько футболистов прошли в систему Шахтера но ...

Где смотреть бой Поветкин – Руденко 19:51 — ut5eet Цей запроданець буде битись за бабло 19:35 — trentreznor1 надеюсь, он будет биться за Украину на 120%, то местная hуйлоhуесосия тут такой срач разведет, к...

СЕВИДОВ: Вакарчук не котируется у Динамо? У нас недавно был Порошенко 19:50 — zport Дебил Вы!! ЧАЭС полностью выведена из эксплуатации в 2000 году 19:27 — KOLEJCHUK Говорили же что стадион находится в зоне поражения артиллерии москалей а Динамо К. и Карпаты это ...