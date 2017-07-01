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Челси представил новую форму

«Аристократы» обновили форму перед стартом сезона

  • 01.07.2017 19:43
  • 246 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Сегодня «Челси» и Nike представляют комплекты домашней и выездной формы на сезон 2017/18.

Это первые результаты партнерства футбольного клуба и производителей спортивной формы. Nike будет разрабатывать комплекты формы для главной команды, Академии и женской команды, а также тренировочную и спортивную форму для миллионов болельщиков «синих» по всему миру.

Домашняя форма 2017/18

При разработке дизайна домашней формы за основу был взят принцип минимализма, что делает форму, с одной стороны, современной, а с другой — напоминает о наследии и истории клуба.




Ключевой задачей при разработке дизайна было гарантировать, что выбранный оттенок синего идеально подходит цветам клуба. Для это за основу была взята форма начала 1970-х годов, и технологи Nike добились нужного оттенка.

Этот оттенок синего сочетается с современными деталями дизайна, и при производстве формы чемпионов была использована технология Nike AeroSwift. На круглом вырезе воротника сзади белым вышито «CHELSEA», а на шортах по бокам есть белые полоски, которые, как и синие полоски по бокам футболки, обеспечивают вентиляцию, когда игрок находится в движении.

На правом рукаве написано «THE BLUES», а на левом — «EST. 1905», что означает год основания клуба. Синяя надпись «CFC» украшает белые гетры, при производстве которых использовалась технология NikeGrip, чтобы обеспечить комфортное прилегание бутсы к стопе.

Выездная форма 2017/18

В современной истории «Челси» переживал период невероятного успеха — клуб выиграл все крупные трофеи дома и в Европе, трофеи завоевывали также Академия и женская команда.




Выездная форма выполнена в белом цвете с серебристой нитью, что отражает богатую коллекцию трофеев клуба.

При разработке дизайна и производстве выездной формы также использовались современные технологии и историческое наследие клуба. Nike AeroSwift - инновационная технология, которая позволяет обеспечить высокие скорости во время игры и облегчает маневры футболиста. На форме также присутствуют нашивки, указывающие на историю клуба

Источник — ФК Челси

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Комментарии
    Barlowold
    online
      Barlowold, 01.07.2017 19:47
    0
    ну вроди синяя. дизайнерам респект за проделанную работу
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