Челси представил новую форму

Сегодня «Челси» и Nike представляют комплекты домашней и выездной формы на сезон 2017/18.
Это первые результаты партнерства футбольного клуба и производителей спортивной формы. Nike будет разрабатывать комплекты формы для главной команды, Академии и женской команды, а также тренировочную и спортивную форму для миллионов болельщиков «синих» по всему миру.
Домашняя форма 2017/18
При разработке дизайна домашней формы за основу был взят принцип минимализма, что делает форму, с одной стороны, современной, а с другой — напоминает о наследии и истории клуба.
Ключевой задачей при разработке дизайна было гарантировать, что выбранный оттенок синего идеально подходит цветам клуба. Для это за основу была взята форма начала 1970-х годов, и технологи Nike добились нужного оттенка.
Этот оттенок синего сочетается с современными деталями дизайна, и при производстве формы чемпионов была использована технология Nike AeroSwift. На круглом вырезе воротника сзади белым вышито «CHELSEA», а на шортах по бокам есть белые полоски, которые, как и синие полоски по бокам футболки, обеспечивают вентиляцию, когда игрок находится в движении.
На правом рукаве написано «THE BLUES», а на левом — «EST. 1905», что означает год основания клуба. Синяя надпись «CFC» украшает белые гетры, при производстве которых использовалась технология NikeGrip, чтобы обеспечить комфортное прилегание бутсы к стопе.
Выездная форма 2017/18
В современной истории «Челси» переживал период невероятного успеха — клуб выиграл все крупные трофеи дома и в Европе, трофеи завоевывали также Академия и женская команда.
Выездная форма выполнена в белом цвете с серебристой нитью, что отражает богатую коллекцию трофеев клуба.
При разработке дизайна и производстве выездной формы также использовались современные технологии и историческое наследие клуба. Nike AeroSwift - инновационная технология, которая позволяет обеспечить высокие скорости во время игры и облегчает маневры футболиста. На форме также присутствуют нашивки, указывающие на историю клуба
Источник — ФК Челси
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