Динамо разошлось миром с Ботошани в контрольном поединке

«Разогревшись» вчера на представителе второго австрийского дивизиона «Сваровски Ваттенс», киевское «Динамо» провело спарринг против румынского клуба «Ботошани». В завершившемся сезоне «красно-бело-голубые» оказались в «группе вылета» своего национального чемпионата (Лига 1 проводится по схожей с украинским первенством схеме). Цель сегодняшнего контрольного поединка заключалась не только в проверке игрового тонуса киевлян, но и в просмотре 18-летнего полузащитника «Ботошани» Олимпиу Моруцан, который может стать игроком команды Александра Хацкевича.

Тренерский штаб вице-чемпиона Украины в первом тайме решил опробовать атакующую модель игры с двумя форвардами – Яремчуком и Бесединым. Впрочем, уже в первом тайме Александру Хацкевичу пришлось вносить коррективы, и Яремчука сменил Олег Гусев. Атакующим действиям киевлян не хватало остроты, а стартовая активность подопечных Костела Эначе увенчалась взятием ворот. Румыны заработали пенальти, а Михай Роман с «точки» переиграл Максима Коваля.

Взяв мяч под контроль, динамовцы пытались забросами в штрафную вскрыть оборону оппонентов. После одной из таких «закидушек» Беседин с линии вратарской пробил в перекладину, и это был первый по-настоящему опасный момент у ворот «красно-бело-голубых». Но вскоре счет таки сравнялся. После навеса Гусева Цыганков пробил в падении головой - голкипер отбил мяч на ногу Богдану Михайличенко и молодой полузащитник не промахнулся.

После перерыва киевляне полностью обновили состав и сразу же едва не повели в счете. Прострел Ярмоленко с близкого расстояния замыкал Хлёбас, но страж ворот «Ботошани» сыграл надежно. Всю вторую половину встречи подопечные Хацкевича владели преимуществом, а румыны ограничивались редкими вылазками к штрафной «Динамо». Хороший шанс принести победу своей команде упустил Буяльский, с ударом которого справился голкипер.

1:1 – такой результат был зафиксирован и в прошлогоднем спарринге «Динамо» с «Ботошани». Следующим соперником киевлян на австрийском сборе станет «Габала», которую тренирует украинский специалист Роман Григорчук.



«Динамо» - «Ботошани» - 1:1 (1:1)

Богдан Михайличенко, 36 - Михай Роман, 18, с пенальти

«Динамо»: Максим Коваль (Артур Рудько, '46), Александар Пантич (Домагой Вида, '46), Евгений Хачериди (Зураб Очигава, '46), Виторину Антунеш (Александр Тымчик, 46. Никита Бурда, '70), Николай Морозюк (Тамаш Кадар, '46), Владимир Шепелев, Богдан Михайличенко (Сергей Рыбалка, '46), Никита Корзун (Сергей Сидорчук, '46), Виктор Цыганков (Андрей Ярмоленко, '46), Роман Яремчук (Олег Гусев, 32. Дерлис Гонсалес, '62), Артем Беседин (Дмитрий Хлёбас, '46)

«Ботошани»: Альберто Кобря (Рауль Аврам, '70), Андреи Патаке, Николае Мушат, Рэзван Тинку, Флорин Плэмадэ, Даниэль Попа, Кэтэлин Голофка, Михаи Бордеяну, Михай Роман, Олимпиу Моруцан, Стельян Куку





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