Динамо на сборах: разбор полетов и подготовка к спаррингу

В первый день июля киевское «Динамо» проведет второй матч на летнем подготовительном сборе в Австрии. Соперником «бело-синих» будет румынский клуб «Ботошани», с которым наша команда уже встречалась на прошлом сборе.



Утром в день игры с «Ботошани» «бело-синие» провели тренировку в футбольном центре. Сначала Александр Хацкевич указал своим подопечным на ошибки, которые они совершили вчера. После разминки команда работала над тактикой и игре при стандартных положениях. Завершилось занятие упражнениями на стабилизацию, которые крайне важны для уменьшения риска получить травму.



Матч против «Ботошани» состоится в городке Швансе в 19:00 по киевскому времени, куда динамовцы отправятся почти за два часа до игры, после теоретической установки. Время в пути составит около 50 минут.