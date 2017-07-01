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Динамо на сборах: разбор полетов и подготовка к спаррингу

Столичный клуб продолжает австрийский сбор

  • 01.07.2017 17:51
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

В первый день июля киевское «Динамо» проведет второй матч на летнем подготовительном сборе в Австрии. Соперником «бело-синих» будет румынский клуб «Ботошани», с которым наша команда уже встречалась на прошлом сборе.

Утром в день игры с «Ботошани» «бело-синие» провели тренировку в футбольном центре. Сначала Александр Хацкевич указал своим подопечным на ошибки, которые они совершили вчера. После разминки команда работала над тактикой и игре при стандартных положениях. Завершилось занятие упражнениями на стабилизацию, которые крайне важны для уменьшения риска получить травму.

Матч против «Ботошани» состоится в городке Швансе в 19:00 по киевскому времени, куда динамовцы отправятся почти за два часа до игры, после теоретической установки. Время в пути составит около 50 минут.

Источник — ФК Динамо Киев

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