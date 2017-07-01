Сергей СИМИНИН: «Пожали с Шараном друг другу руки, без претензий»

Экс-защитник «Александрии» Сергей Симинин рассказал о своем переходе в «Верес».

«Приглашение в ровенский клуб я получил от Юрия Вирта. Затем взял несколько дней на раздумья и позже дал «добро». Что удивило в тренировочном процессе? Тренировки разнообразные, но интенсивные и интересные. Все прорабатываем на приличных скоростях. Утренние занятия посвящены в основном беговой и силовой подготовке, а вечером работаем с мячом.

Юрия Вирта не знал раньше лично, а вот со многими ребятами, которые сейчас в «Вересе», знаком. Есть Рома Карасюк, с ним в «Волыни» вместе играли, также Николай Ищенко. Наверное, сейчас главное сыграться вместе всем новичкам.

Мы с Владимиром Шараном пожали друг другу, он не имел ко мне претензий, а я — к «Александрии». В принципе, в этом клубе я пробыл всего три месяца — это немного, чтобы подводить какие-то итоги выступлений».

За «Александрию» 29-летний Симинин провел всего 9 матчей в УПЛ.