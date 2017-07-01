Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей СИМИНИН: «Пожали с Шараном друг другу руки, без претензий»

Новичок «Вереса» рассказал о своем трансфере

  • 01.07.2017 17:15
  • 391 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Сергей СИМИНИН: «Пожали с Шараном друг другу руки, без претензий»

Экс-защитник «Александрии» Сергей Симинин рассказал о своем переходе в «Верес».

«Приглашение в ровенский клуб я получил от Юрия Вирта. Затем взял несколько дней на раздумья и позже дал «добро». Что удивило в тренировочном процессе? Тренировки разнообразные, но интенсивные и интересные. Все прорабатываем на приличных скоростях. Утренние занятия посвящены в основном беговой и силовой подготовке, а вечером работаем с мячом.

Юрия Вирта не знал раньше лично, а вот со многими ребятами, которые сейчас в «Вересе», знаком. Есть Рома Карасюк, с ним в «Волыни» вместе играли, также Николай Ищенко. Наверное, сейчас главное сыграться вместе всем новичкам.

Мы с Владимиром Шараном пожали друг другу, он не имел ко мне претензий, а я — к «Александрии». В принципе, в этом клубе я пробыл всего три месяца — это немного, чтобы подводить какие-то итоги выступлений».

За «Александрию» 29-летний Симинин провел всего 9 матчей в УПЛ.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.