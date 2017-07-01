Сергій Даценко покинув Оболонь-Бровар

Захисник «пивоварів» Сергій Даценко не продовжив співпрацю з ФК «Оболонь-Бровар» та по завершенню контракта, тобто сьогодні, залишив стан команди. Клуб та футболіст подякували один одному за взаємодію та побажали професійних успіхів.
Сергій Даценко приєднався до «біло-зелених» взимку 2016-го року і до сьогоднішнього дня зіграв у футболці «оболонців» 24 поєдинки в чемпіонаті України, в яких забив 4 голи, а також провів 1 матч у Кубку України.
Дякуємо Сергію за якісну гру та бажаємо лише перемог у подальшій кар’єрі.
«Усім працівникам клубу хочу подякувати за роботу, було дуже примєно працювати з вами. Втім, я вирішив для себе, що хочу рухатися вперед — життя продовжується! «Пивоварам» бажаю невпинного розвитку і тільки перемог на футбольних полях нашої країни!», — сказав на прощання Сергій Даценко
Источник — ФК Оболонь-Бровар
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