Сергій Даценко покинув Оболонь-Бровар

Немає на сьогодні більшої радості ніж перемогти росіянина,особливо в його логові та при його гляд...

Люди,у вас мізки є? Ви забули істоію з діскваліфікацію Повєткіна за допінг.Ніхто з ним не зустріч...

Цэ нэ бокс, а збочення!

Такое можно смотреть, только если Руденко поделится своим гонораром за слив. Бесплатно - это слиш...