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Сергій Даценко покинув Оболонь-Бровар

У захисника «пивоварів» закінчився контракт

  • 01.07.2017 17:11
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ФК Оболонь
© ФК Оболонь

Захисник «пивоварів» Сергій Даценко не продовжив співпрацю з ФК «Оболонь-Бровар» та по завершенню контракта, тобто сьогодні, залишив стан команди. Клуб та футболіст подякували один одному за взаємодію та побажали професійних успіхів.

Сергій Даценко приєднався до «біло-зелених» взимку 2016-го року і до сьогоднішнього дня зіграв у футболці «оболонців» 24 поєдинки в чемпіонаті України, в яких забив 4 голи, а також провів 1 матч у Кубку України.

Дякуємо Сергію за якісну гру та бажаємо лише перемог у подальшій кар’єрі.

«Усім працівникам клубу хочу подякувати за роботу, було дуже примєно працювати з вами. Втім, я вирішив для себе, що хочу рухатися вперед — життя продовжується! «Пивоварам» бажаю невпинного розвитку і тільки перемог на футбольних полях нашої країни!», — сказав на прощання Сергій Даценко

Источник — ФК Оболонь-Бровар

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