Полтава подписала контракты с семью игроками

В пятницу, 30 июня в офисе футбольного клуба «Полтава» были подписаны профессиональные контракты с игроками, пополнившими основной состав команды.
Игроками ФК «Полтава» стали :
Кучинский Максим (Дата рождения: 28.06.1988 г., предыдущий клуб: Черкасский Днепр, (вратарь)),
Недоля Артем (Дата рождения: 20.10.1993 г.,предыдущий клуб: ПФК»Сумы», (полузащитник)),
Олейник Дмитрий (Дата рождения: 25.02.1993 г., предыдущий клуб: ПФК»Сумы», (полузащитник)),
Савин Антон (Дата рождения: 07.02.1990 г., предыдущий клуб: ПФК»Сумы», (полузащитник)),
Фоменко Юрий (Дата рождения: 31.12.1986г., предыдущий клуб: ФК»Алашкерт» (Армения) (нападающий)),
Иванов Павел (Дата рождения: 28.09.1984, предыдущий клуб: ПФК»Сумы» (защитник)),
Крапивной Дмитрий (Дата рождения: 19.02.1994 г., предыдущий клуб: ПФК»Сумы», (полузащитник)).
Источник — ФК Полтава
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