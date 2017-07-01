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Полтава подписала контракты с семью игроками

«Горожане» укрепляются перед стартом сезона

  • 01.07.2017 16:52
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В пятницу, 30 июня в офисе футбольного клуба «Полтава» были подписаны профессиональные контракты с игроками, пополнившими основной состав команды.

Игроками ФК «Полтава» стали :

Кучинский Максим (Дата рождения: 28.06.1988 г., предыдущий клуб: Черкасский Днепр, (вратарь)),

Недоля Артем (Дата рождения: 20.10.1993 г.,предыдущий клуб: ПФК»Сумы», (полузащитник)),

Олейник Дмитрий (Дата рождения: 25.02.1993 г., предыдущий клуб: ПФК»Сумы», (полузащитник)),

Савин Антон (Дата рождения: 07.02.1990 г., предыдущий клуб: ПФК»Сумы», (полузащитник)),

Фоменко Юрий (Дата рождения: 31.12.1986г., предыдущий клуб: ФК»Алашкерт» (Армения) (нападающий)),

Иванов Павел (Дата рождения: 28.09.1984, предыдущий клуб: ПФК»Сумы» (защитник)),

Крапивной Дмитрий (Дата рождения: 19.02.1994 г., предыдущий клуб: ПФК»Сумы», (полузащитник)).

Источник — ФК Полтава

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