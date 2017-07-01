Юрген КЛОПП: «Чем ближе вы на сборах – тем лучше в сезоне»

Босс «Красных» рассказал о планах на лето и значимости предсезонной подготовки.

«Если не учитывать игры по ходу сезона, то это самый важный период, и он сильно влияет на матчи. Вы создаете базу на целый год», - сказал Клопп официальному сайту клуба

Это лишь вторая полноценная предсезонная подготовка для немецкого специалиста с тех пор, как он возглавил клуб в октябре 2015.

В это же время в том году «Красные» базировались в калифорнийском тренировочном лагере. Работа, проделанная в США, стала хорошим подспорьем для четвертого места и возможного билета в Лигу чемпионов по итогам прошедшего сезона.

В этот раз «Красных» в том числе ждут товарищеские матчи, «Премьер-лига Азия Трофи», кубок Audi, и Клопп полагает, что продуктивная работа за этот период будет иметь огромное значение.

«Эти игры нужны футболистам, и это значит, что футболистам нужно знать, как мыслит их партнер», - добавил немец.

«Всему этому вы учитесь на предсезонке. Конечно, вы также учитесь этому и по ходу сезона, доводите это до ума, однако чем более качественный фундамент вы заложите, тем более успешным окажется сезон, это на 100% так».

«Мне действительно нравятся тренировки. Между первым и последним днями предсезонной подготовки должна быть стопроцентная разница. Мы в самом деле хотим видеть большой, большой прогресс».

Как и летом 2016 года, Клопп и его штаб должны учитывать участие некоторых футболистов в матчах за национальные сборные, что требует создания индивидуальных планов тренировок.

«Мы начали с нескольких игр против маленьких клубов, как, например, Транмир, Уиган, Флитвуд, и задействовали там молодых футболистов, что было хорошо для них», - вспоминает босс «Красных» опыт предыдущего года.

«Как это случается на предсезонках, у вас будут небольшие проблемы с травмами, если вам повезет, и вы уже должны творчески подходить к формированию состава».

«Потом вернулись все футболисты, и их уровень подготовки был на совершенно другом уровне, поскольку у них были двухнедельные выходные. Несомненно, в прошлый летний перерыв был очень крупный турнир».

«Так что такой вызов нам предстоит. Это та работа, которую нам предстоит сделать, и мне это очень нравится».

Помимо значимости самых июльских тренировок Клопп также ценит «сближающие» возможности, появляющиеся благодаря путешествиям в другие страны.

«Красные» отправятся в Гонконг, Германию и Ирландию этим летом, и у них будет время поприветствовать новые лица, например, Мохаммеда Салаха, и укрепить командный дух.

Клопп добавил: «Поэтому обычно вы отправляетесь в тренировочные лагеря. Они 24 часа проводят вместе: завтракают, обедают, ужинают, проводят досуг и так далее.

«Это очень важно. Вы можете спросить любого нового игрока, пришедшего сезон назад, о его чувствах в первый день в клубе и о его чувствах после тренировочного лагеря или после предсезонной подготовки. Этот период имеет решающее значение».

«Чем ближе вы становитесь за это время, тем лучше».