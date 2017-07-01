Василий КОБИН: «Мне уже никому ничего доказывать не нужно»

Экс-защитник «Шахтера» Василий Кобин рассказал о своем будущем.
— Решение уйти из «Шахтера» сейчас принимали вы?
— Да, и хотя мне уже ничего никому не надо доказывать, но хочется еще почувствовать себя в роли лидера.
— И уже появилась какая-то определенность с трудоустройством?
— Нет, мы пока только обсудили с моим агентом цель на ближайшее время: трудоустроиться в ближнем зарубежье в команде, которая ставит перед собой амбициозные задачи.
— Руководство «Шахтера» на прощанье не презентовало мяч или футболку с автографами одноклубников?
— Знаете, в «Шахтере» очень бережно относятся к футболистам, которые много лет верой и правдой служили клубу. Поэтому, убежден, что для меня тоже подготовят какой-то приятный сюрприз.
— А сколько сезонов вы еще собираетесь выходить на футбольное поле?
— Ну до 35 лет – точно. А там посмотрим…
Источник — zbirna.com
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