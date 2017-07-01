Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Василий КОБИН: «Мне уже никому ничего доказывать не нужно»

Экс-защитник «Шахтера» Василий Кобин рассказал о своем будущем

  • 01.07.2017 16:26
  • 519 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Василий КОБИН: «Мне уже никому ничего доказывать не нужно»

Экс-защитник «Шахтера» Василий Кобин рассказал о своем будущем.

— Решение уйти из «Шахтера» сейчас принимали вы?
— Да, и хотя мне уже ничего никому не надо доказывать, но хочется еще почувствовать себя в роли лидера.

— И уже появилась какая-то определенность с трудоустройством?
— Нет, мы пока только обсудили с моим агентом цель на ближайшее время: трудоустроиться в ближнем зарубежье в команде, которая ставит перед собой амбициозные задачи.

— Руководство «Шахтера» на прощанье не презентовало мяч или футболку с автографами одноклубников?
— Знаете, в «Шахтере» очень бережно относятся к футболистам, которые много лет верой и правдой служили клубу. Поэтому, убежден, что для меня тоже подготовят какой-то приятный сюрприз.

— А сколько сезонов вы еще собираетесь выходить на футбольное поле?
— Ну до 35 лет – точно. А там посмотрим…

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.