Шахтер на сборах: разминка и игра против Бохума

1 июля «Шахтер» проведет второй матч на сборах в Германии.
В Мариенфельде температура воздуха опустилась до +15 градусов, в течение дня солнце чередуется с проливным дождем, но на планах команды капризы погоды не сказываются. «Горняки» в отличном настроении готовятся к спаррингу против «Бохума».
Утренняя тренировка вышла одной из самых коротких за время пребывания «оранжево-черных» в Германии – всего 45 минут. Началась сессия с игры в квадраты, а компанию бразильцам сегодня составили Паулу Фонсека и Нуну Кампуш. Затем футболисты надели манишки и занимались тактическими упражнениями. По отдельной программе работали Богдан Бутко и Алан Патрик.
После обеда дончан ждет выезд на матч «Шахтер» – «Бохум», который состоится в Дюльмене в 17:30 по киевскому времени.
Источник — ФК Шахтер
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