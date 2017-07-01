ОФИЦИАЛЬНО: Марушич подписал контракт с Лацио

Лацио сообщил о приобретении у бельгийского клуба Остенде флангового футболиста Адама Марушича.
24-летний черногорец прилетел в Италию, успешно прошел медицинское обследование и подписал пятилетний контракт с римской командой. О финансовых условиях сделки не сообщается.
«Я выбрал Лацио, поскольку это один из лучших клубов Италии. Всем известно, какая это команда. Она может похвастаться фантастическими болельщиками, а также предстоящим выступлением в Лиге Европы. В прошлом сезоне я выступал за Остенде на обоих флангах в атаке, но при этом мне по силам закрыть позицию правого защитника», — сказал игрок после подписания контракта.
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