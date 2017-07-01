Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Марушич подписал контракт с Лацио

Римляне выкупили контракт игрока у «Остенде»

  • 01.07.2017 15:49
  • 273 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Лацио сообщил о приобретении у бельгийского клуба Остенде флангового футболиста Адама Марушича.

24-летний черногорец прилетел в Италию, успешно прошел медицинское обследование и подписал пятилетний контракт с римской командой. О финансовых условиях сделки не сообщается.

«Я выбрал Лацио, поскольку это один из лучших клубов Италии. Всем известно, какая это команда. Она может похвастаться фантастическими болельщиками, а также предстоящим выступлением в Лиге Европы. В прошлом сезоне я выступал за Остенде на обоих флангах в атаке, но при этом мне по силам закрыть позицию правого защитника», — сказал игрок после подписания контракта.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.