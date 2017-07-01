Полузащитник «Славии» Руслан Ротань отличился уже вторым голом за чешский клуб.
В товарищеском матче против «Жилины» украинец подкараулил ошибку вратаря соперников и забил третий гол своей команды. «Славия» победила с разгромным счетом 4:0.
Напомним, первый гол за новый клуб Ротань забил «Виктории» (2:1).
Руслан #Ротань в ударе! 🔥🔥🔥— SportArena (@sportarenacom) 1 июля 2017 г.
Украинец забивает второй гол в составе Славии. В этот раз пострадал чемпион Словакии, Жилина. #RuslanRotan pic.twitter.com/46H4D5C2Ym
Источник — Sport.ua
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