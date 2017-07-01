типичный козломордый,пока в землю не вкатаеш,или не положил в больничку,все горлопанить будет,что...

касапский говнолаз начал очередную серию сказок "мы живем в прекрасной мордорской стране, а ...

Крендель зашел денюжку подзаработать,пол утра пыхтел с разных ников - рассказывая какие мы бэ,а о...

Крендель зашел денюжку подзаработать,пол утра пыхтел с разных ников - рассказывая какие мы бэ,а о...

Крендель зашел денюжку подзаработать,пол утра пыхтел с разных ников - рассказывая какие мы бэ,а о...

Крендель зашел денюжку подзаработать,пол утра пыхтел с разных ников - рассказывая какие мы бэ,а о...

че ты разерепенился.. чему гордишся?? в рашке все зомбировано и убого так шо иди там на рос сайты...