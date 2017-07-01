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Ротань забил второй гол за Славию

Украинский полузащитник поразил ворота «Жилины»

  • 01.07.2017 14:43
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ФК Славия. Руслан Ротань
© ФК Славия. Руслан Ротань
Полузащитник «Славии» Руслан Ротань отличился уже вторым голом за чешский клуб.
 
В товарищеском матче против «Жилины» украинец подкараулил ошибку вратаря соперников и забил третий гол своей команды. «Славия» победила с разгромным счетом 4:0.
 
Напомним, первый гол за новый клуб Ротань забил «Виктории» (2:1).

Источник — Sport.ua

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