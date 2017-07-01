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Сауль продлил контракт с Атлетико до 2026 года

22-летний полузащитник остается в команде еще на 9 сезонов

  • 01.07.2017 14:33
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ФК Атлетико Мадрид. Сауль Ньигес
© ФК Атлетико Мадрид. Сауль Ньигес
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес продлил контракт с мадридским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
 
Сауль присоединился к клубной академии «Атлетико» в 2007 году, дебютировав во второй команде в возрасте 16 лет. В сезоне 2013/14 хавбек отправился в аренду в «Райо Вальекано», а в следующем году сыграл 35 матчей за первую команду «матрасников».
 
В свои 22 года Сауль является одним из основных игроков центра поля в тактической схеме Диего Симеоне. В прошлом сезоне испанский полузащитник сыграл 53 матча и забил 9 голов.

Источник — ФК Атлетико

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