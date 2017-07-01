Сауль продлил контракт с Атлетико до 2026 года

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес продлил контракт с мадридским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Сауль присоединился к клубной академии «Атлетико» в 2007 году, дебютировав во второй команде в возрасте 16 лет. В сезоне 2013/14 хавбек отправился в аренду в «Райо Вальекано», а в следующем году сыграл 35 матчей за первую команду «матрасников».

В свои 22 года Сауль является одним из основных игроков центра поля в тактической схеме Диего Симеоне. В прошлом сезоне испанский полузащитник сыграл 53 матча и забил 9 голов.