ОФІЦІЙНО: Юрій Ткачук – гравець Карпат

Львівські «Карпати» уклали 2-річний контракт із півзахисником Юрієм Ткачуком, котрий знайомий українському уболівальнику по грі за «Металіст» у сезоні 2014/15.
На початку березня 2016-го року Ткачук став гравцем мадридського «Атлетіко-Б». 22-річний хавбек виступав за «молодіжку» столичної команди у Терсері (четвертий іспанський дивізіон). Наприкінці літа 2016-го Юрій став футболістом «Мелільї», яка змагалася у Сегунді Б (третій іспанський дивізіон).
Источник — ФК Карпаты
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