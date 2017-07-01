ОФІЦІЙНО: Юрій Ткачук – гравець Карпат

типичный козломордый,пока в землю не вкатаеш,или не положил в больничку,все горлопанить будет,что...

че ты разерепенился.. чему гордишся?? в рашке все зомбировано и убого так шо иди там на рос сайты...

cortazar ти містечковий дебіл. немає стадіону в сваіті де можна гарантувати безпеку на 100%

Та сколько можно на эту тему........Ну не хотят, хай не едут,получат технарь и всё ок.