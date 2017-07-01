СЕВИДОВ: Вакарчук не котируется у Динамо? У нас недавно был Порошенко

— Ранее «Динамо» и «Карпаты» крайне негативно отнеслись к предстоящим выездам на матчи в Мариуполь. Если ли у клуба какие-то запасные варианты с проведением домашних поединков, если эти отказы будут воплощены в жизнь?

— Мы будем до конца отстаивать свое право на проведение домашних матчей именно в Мариуполе. А что до запасного варианта, то он, уверен, есть у всех клубов. И у нас — в том числе. Наверное, уже всем набили оскомину и мои слова в том числе, что в Мариуполе ранее спокойно играли команды U-19 и киевского «Динамо», и «Карпат». А в предыдущем сезоне без каких-то эксцессов на своем клубном автобусе в Мариуполь приезжала молодежная команда «Динамо», выступавшая в Первой лиге. Да, состав «Динамо-2» не идет ни в какое сравнение со звездами нынешней первой команды «Динамо»…

Правда, не так давно руководители «Динамо» заявили, что Вакарчук — это не спортсмен, а значит, это не показательно, что он спокойно дал концерт на Донбассе. Ну ладно, если Вакарчук не котируется у киевского «Динамо», то давайте я скажу, что не так давно в Мариуполе побывал Владимир Гройсман, а чуть раньше приезжал и Петр Порошенко. Их фамилии на данный момент, согласитесь, повесомее будут.

Лично для меня очень показательным является уже озвученное заявление «Шахтера» — действующего чемпиона страны и обладателя Кубка — о том, что его команда обязательно приедет в Мариуполь.