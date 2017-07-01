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СЕВИДОВ: Вакарчук не котируется у Динамо? У нас недавно был Порошенко

Наставник приазовцев – об отказе некоторых команд играть матчи УПЛ в Мариуполе

  • 01.07.2017 13:55
  • 1953 просмотров
  • 25 комментария
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rbc.ua. Александр Севидов
© rbc.ua. Александр Севидов
Александр Севидов выразил свою позицию насчет отказов некоторых клубов УПЛ играть в Мариуполе.
 
— Ранее «Динамо» и «Карпаты» крайне негативно отнеслись к предстоящим выездам на матчи в Мариуполь. Если ли у клуба какие-то запасные варианты с проведением домашних поединков, если эти отказы будут воплощены в жизнь?
 
— Мы будем до конца отстаивать свое право на проведение домашних матчей именно в Мариуполе. А что до запасного варианта, то он, уверен, есть у всех клубов. И у нас — в том числе. Наверное, уже всем набили оскомину и мои слова в том числе, что в Мариуполе ранее спокойно играли команды U-19 и киевского «Динамо», и «Карпат». А в предыдущем сезоне без каких-то эксцессов на своем клубном автобусе в Мариуполь приезжала молодежная команда «Динамо», выступавшая в Первой лиге. Да, состав «Динамо-2» не идет ни в какое сравнение со звездами нынешней первой команды «Динамо»…
 
Правда, не так давно руководители «Динамо» заявили, что Вакарчук — это не спортсмен, а значит, это не показательно, что он спокойно дал концерт на Донбассе. Ну ладно, если Вакарчук не котируется у киевского «Динамо», то давайте я скажу, что не так давно в Мариуполе побывал Владимир Гройсман, а чуть раньше приезжал и Петр Порошенко. Их фамилии на данный момент, согласитесь, повесомее будут.
 
Лично для меня очень показательным является уже озвученное заявление «Шахтера» — действующего чемпиона страны и обладателя Кубка — о том, что его команда обязательно приедет в Мариуполь.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Cortazar
      Cortazar, 01.07.2017 15:08
    +2
    что Вакарчук — это не спортсмен, а значит, это не показательно, что он спокойно дал концерт на Донбассе.
    ______________________________________________________________________

    Если отбросить все патриотичные начала, то, да, Вакарчук - мистечковая звезда! Попробуйте затащить в свой "мирный" Мариуполь реальную, мировую рок-звезду или европейскую футбольную команду, а чего, там же нет войны и все спокойно...
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    VAD
    online
    VAD, 01.07.2017 15:17
    +2
    ZpoRt, 01.07.2017 15:04
    korrdon, 01.07.2017 14:54
    Фаны Динамо напоминают типичную вату, у которой 1 аргумент "вывсеврети". Им прямо говорят, почему Динамо отказывается ехать играть в украинский город Маруиполь?Тут же начинается визг, перевод стрелок на Шахту, оскорбления, приплетания сепаров. Вот как это назвать?

    Я могу с уверенностью сказать, что Пятов - сепар, который в 2014 году в обнимку фотографировал мч с боевиками. А про руководство кротов я вообще молчу, после того, как они заставили Коваленко удалить из соцсети пост про его визит в госпиталь к бойцам АТО
    Можно еще Мармазова вспомнить...
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    serge1234
    online
      serge1234, 01.07.2017 15:19
    +2
    VAD, 01.07.2017 15:17

    Можно еще Мармазова вспомнить...
    Маразмов сейчас голодает, жену с кичи ждет И все за Раиссу топит. Подождем
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    Голум Пу
    online
    Голум Пу, 01.07.2017 15:23
    +2
    Та сколько можно на эту тему........Ну не хотят, хай не едут,получат технарь и всё ок.
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    Христина Соломко
    online
      Христина Соломко, 01.07.2017 15:25
    0
    cortazar ти містечковий дебіл. немає стадіону в сваіті де можна гарантувати безпеку на 100%
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